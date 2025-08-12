Inscrições para o Festival de Cinema das escolas estaduais encerra em 18 de agosto

Programa educativo tratado na rede estadual / Divulgação

Estudantes da REE (Rede Estadual de Ensino) têm até o dia 18 de agosto para inscrever seus curtas-metragens na 3ª edição do Festival de Cinema das Escolas Estaduais de MS – Prêmio “Joel Pizzini”. Neste ano, o evento convida os jovens a explorarem o tema “Arte e Cultura pela Paz: Caminhos Para Uma Convivência Harmônica”, incentivando a produção audiovisual como forma de expressão, reflexão e transformação social.

Organizado pelo Nuac (Núcleo de Arte e Cultura) da SED (Secretaria de Estado de Educação), o festival é mais do que uma mostra cinematográfica: é um espaço de escuta e valorização das vivências estudantis, promovendo a arte como instrumento de transformação social.

Segundo o professor doutor Fábio Germano da Silva, gestor do Nuac, a proposta é dar visibilidade à produção artística das escolas e estimular novos talentos. “Queremos mostrar que o cinema é uma ferramenta poderosa de expressão e reflexão, capaz de conectar alunos, comunidade e cultura”, afirma.

Cultura de paz em foco

A edição deste ano é realizada em parceria com o programa Ampare/MS (Promoção da Cultura de Paz nas Escolas), que atua na prevenção de conflitos e no fortalecimento de ambientes escolares mais acolhedores. Para a coordenadora Valquíria Rédua da Silva, unir cinema e cultura de paz potencializa o impacto das mensagens transmitidas. “A arte tem força para provocar empatia, diálogo e transformação. O festival é um exemplo de como podemos viver esses valores no cotidiano escolar”, destaca.

Como participar

Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados em escolas da Rede Estadual. Cada unidade poderá enviar um curta-metragem inédito ao Nuac, acompanhado da ficha de inscrição disponível no site oficial: https://doity.com.br/festivaldecinemadasescolasestaduaisdems2025. O prazo final é 18 de agosto de 2025.

As obras serão avaliadas por um júri especializado, e a cerimônia de premiação acontecerá no dia 19 de setembro, às 13h, no Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

Homenagem a Joel Pizzini

O Festival leva o nome do cineasta sul-mato-grossense Joel Pizzini, reconhecido por obras premiadas no Brasil e no exterior, como 500 Almas, Olho Nu, Enigma de um Dia, Caramujo-Flor e Mr. Sganzerla – Os Signos da Luz. Nascido no Rio de Janeiro e com fortes raízes em Dourados Pizzini é referência na experimentação estética e na valorização da memória e identidade cultural.

Apoio e parcerias

A iniciativa conta com apoio de instituições como Setesc, FCMS, Fadeb/MS, FEBAFAMS, MIS, Bioparque Pantanal, Fertel, Sanesul, Delegacia da Receita Federal em Campo Grande, Ampare/MS e LabPop, reforçando a integração entre arte, educação e cidadania nas escolas estaduais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!