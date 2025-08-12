Acessibilidade

12 de Agosto de 2025 • 11:53

Educação

Inscrições para o Festival de Cinema das escolas estaduais encerra em 18 de agosto

Neste ano, o evento convida os jovens a explorarem o tema "Arte e Cultura pela Paz: Caminhos Para Uma Convivência Harmônica

Redação

Publicado em 12/08/2025 às 07:46

Programa educativo tratado na rede estadual / Divulgação

Estudantes da REE (Rede Estadual de Ensino) têm até o dia 18 de agosto para inscrever seus curtas-metragens na 3ª edição do Festival de Cinema das Escolas Estaduais de MS – Prêmio “Joel Pizzini”. Neste ano, o evento convida os jovens a explorarem o tema “Arte e Cultura pela Paz: Caminhos Para Uma Convivência Harmônica”, incentivando a produção audiovisual como forma de expressão, reflexão e transformação social.

Organizado pelo Nuac (Núcleo de Arte e Cultura) da SED (Secretaria de Estado de Educação), o festival é mais do que uma mostra cinematográfica: é um espaço de escuta e valorização das vivências estudantis, promovendo a arte como instrumento de transformação social.

Segundo o professor doutor Fábio Germano da Silva, gestor do Nuac, a proposta é dar visibilidade à produção artística das escolas e estimular novos talentos. “Queremos mostrar que o cinema é uma ferramenta poderosa de expressão e reflexão, capaz de conectar alunos, comunidade e cultura”, afirma.

Cultura de paz em foco

A edição deste ano é realizada em parceria com o programa Ampare/MS (Promoção da Cultura de Paz nas Escolas), que atua na prevenção de conflitos e no fortalecimento de ambientes escolares mais acolhedores. Para a coordenadora Valquíria Rédua da Silva, unir cinema e cultura de paz potencializa o impacto das mensagens transmitidas. “A arte tem força para provocar empatia, diálogo e transformação. O festival é um exemplo de como podemos viver esses valores no cotidiano escolar”, destaca.

Como participar

Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados em escolas da Rede Estadual. Cada unidade poderá enviar um curta-metragem inédito ao Nuac, acompanhado da ficha de inscrição disponível no site oficial: https://doity.com.br/festivaldecinemadasescolasestaduaisdems2025. O prazo final é 18 de agosto de 2025.

As obras serão avaliadas por um júri especializado, e a cerimônia de premiação acontecerá no dia 19 de setembro, às 13h, no Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

Homenagem a Joel Pizzini

O Festival leva o nome do cineasta sul-mato-grossense Joel Pizzini, reconhecido por obras premiadas no Brasil e no exterior, como 500 Almas, Olho Nu, Enigma de um Dia, Caramujo-Flor e Mr. Sganzerla – Os Signos da Luz. Nascido no Rio de Janeiro e com fortes raízes em Dourados Pizzini é referência na experimentação estética e na valorização da memória e identidade cultural.

Apoio e parcerias

A iniciativa conta com apoio de instituições como Setesc, FCMS, Fadeb/MS, FEBAFAMS, MIS, Bioparque Pantanal, Fertel, Sanesul, Delegacia da Receita Federal em Campo Grande, Ampare/MS e LabPop, reforçando a integração entre arte, educação e cidadania nas escolas estaduais.

