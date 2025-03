InscriÃ§Ãµes para professor substituto da UFMS vÃ£o atÃ© 30 de marÃ§o

Unidade da UFMS / Divulgação

Especialistas, mestres e doutores têm até 30 de março para se candidatem ao processo seletivo de professores substitutos da UFMS para o primeiro semestre de 2025. A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente na página concursos.ufms.br.

Há vagas para a Cidade Universitária, nas faculdades de Medicina e Medicina Veterinária e Zootecnia; nos institutos de Biociências, Integrado de Saúde e de Química; e nos Câmpus da UFMS de Aquidauana, Coxim, do Pantanal, Paranaíba e Três Lagoas.

O salário será de acordo com a carga horária e titulação, podendo variar entre cerca de R$2,6 mil a R$6,3 mil.

O processo seletivo será por meio de provas escrita, didática e de títulos, com previsão de realização entre 7 e 15 de abril. Os câmpus, faculdades e institutos com vagas para professor substituto publicaram editais complementares com as condições e especificações relativas à atuação em cada unidade, bem como o programa e a bibliografia básica das provas escrita e didática.

Todos os editais e mais informações podem ser obtidas neste link.

*Com informações da Agência Brasil.