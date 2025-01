Inscrições para Prouni 2025 terminam hoje

Seleção do Prouni acontece duas vezes ao ano

As inscrições para a primeira edição de 2025 do Programa Universidade para Todos (Prouni) terminam às 23h59 desta terça-feira (28) para todos os que realizaram o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) em 2023 e 2024. O programa do Ministério da Educação (MEC) oferece bolsas integrais ou parciais sobre o valor da mensalidade de cursos em instituições privadas de educação superior.



Nestaedição, o programa oferece 338.444 bolsas, sendo 203.539 bolsas integraise 134.905,parciais, em403cursos de 1.031 instituições privadas de todo o país. Os cursos com mais ofertas de bolsas sãoadministração (27.101);pedagogia (22.947);direito(22.746);ciências contábeis(14.800); eeducaçãofísica(13.639).



Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Prouni. Os interessados devem usar a conta no portal de serviços digitais do governo federal, o Gov.br, e realizarologincom oCadastro de Pessoa Física(CPF)easenha.



O segundo passo é preencher os dados do candidato, o perfil socioeconômico e o grupo familiar que concorrerá à bolsa.



Em seguida, o candidato deve selecionar a primeira e a segunda opção de cursos pretendidos. Para isso, é possível filtrar as vagas por curso, instituição e município. Por fim, ao clicar na ficha de inscrição, o estudante deve conferir todas as informações.



No momento da inscrição, o candidato deverá optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou àquelas destinadas à implementação de políticas afirmativas referentes às pessoas com deficiência (PCD) ou autodeclaradas pardas, pretas ou indígenas.



O Ministério da Educação (MEC) publicou em seu site um vídeo com o passo a passo para realizar a inscrição.