Inscrições para vagas em cursos de graduação da UFMS terminam amanhã

O pró-reitor de Graduação, Cristiano Vieira, destaca que a cada ano a UFMS amplia o número de vagas ocupadas, reforçando o compromisso de oferecer educação de qualidade a um público cada vez maior. “Mais que um diploma, oferecemos uma formação técnica e cidadã reconhecida pela sociedade, e nossos egressos se destacam em suas carreiras”, afirma.

Para o segundo semestre de 2025, há vagas em cursos presenciais e a distância, distribuídos por todos os câmpus da universidade. A seleção será feita pela análise dos documentos enviados no ato da inscrição, conforme requisitos descritos no edital disponível no site.

A ocupação das vagas segue uma ordem: primeiramente para transferência de alunos de cursos com mesmo nome na UFMS; em seguida, para transferências de cursos com o mesmo nome, porém em modalidades diferentes; depois, para cursos da mesma área do conhecimento; seguido por estrangeiros com vistos específicos; e por último, para portadores de diploma de graduação reconhecido pelo MEC.

O resultado preliminar será divulgado no dia 9 de julho, com recursos entre 10 e 11 de julho. O resultado final e a primeira convocação para matrícula estão previstos para 14 de julho.

Para mais informações e inscrições, acesse a página oficial de ingresso da UFMS.

