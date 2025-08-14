Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 20:03

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Inscrições seguem abertas para cursos técnicos do IFMS em Aquidauana

Seleção oferece 160 vagas para Edificações e Informática

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 17:32

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) continua com inscrições abertas para o Exame de Seleção 2026, que oferece 160 vagas em Aquidauana para os cursos técnicos integrados ao ensino médio. As oportunidades são para as áreas de Edificações e Informática, com turmas nos períodos matutino e vespertino.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio da Página do Candidato, disponível na Central de Seleção do IFMS. O prazo segue aberto até o dia 8 de outubro, e o edital com todas as regras do processo também pode ser consultado no mesmo site.

Leia Também

• IFMS abre 160 vagas para cursos técnicos integrados em Aquidauana

• IFMS de Aquidauana abre processo seletivo para professor substituto de Matemática

• IFMS e Prefeitura de Anastácio oferecem cursos técnicos gratuitos com início em agosto

Atendimento presencial e taxa de inscrição

Para candidatos que não possuem acesso à internet, o campus do IFMS em Aquidauana disponibiliza computadores com acesso gratuito na Cerel (Central de Relacionamento), durante o horário de funcionamento da unidade.

A taxa de inscrição é de R$ 20, com pagamento via PagTesouro (boleto, Pix ou cartão de crédito) até o dia 9 de outubro.

Isenção da taxa

Podem solicitar isenção da taxa de inscrição estudantes matriculados no 9º ano do ensino fundamental em escolas públicas ou comunitárias conveniadas, incluindo as da educação do campo, bem como os inscritos no CadÚnico. O pedido deve ser feito até o dia 25 de setembro, no momento da inscrição, com o envio da documentação exigida no edital.

Caso o pedido de isenção seja negado, o candidato poderá efetuar o pagamento da taxa até a data-limite para garantir participação na prova.

Como será a seleção

O processo seletivo será feito por meio de uma prova objetiva com 30 questões de múltipla escolha nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. O exame será aplicado no dia 26 de outubro, no próprio município de Aquidauana.

O conteúdo programático está disponível no edital, e provas anteriores podem ser consultadas no hotsite oficial do Exame de Seleção 2026.

Requisitos

Podem participar estudantes que irão concluir o 9º ano do ensino fundamental até janeiro de 2026 e que possuam CPF próprio.

Metade das vagas é reservada para quem cursou o ensino fundamental integralmente em escola pública. Também há cotas para baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Em todo o estado, o IFMS oferta 1.840 vagas distribuídas em dez municípios. Ao todo, são 11 cursos técnicos integrados ao ensino médio, com duração de três anos e início das aulas previsto para o primeiro semestre de 2026.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: processoseletivo@ifms.edu.br.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Bodoquena inicia entrega de uniformes escolares para alunos

Educação

Inscrições para o Festival de Cinema das escolas estaduais encerra em 18 de agosto

Educação

Mulheres são maioria entre os inscritos no Enem 2025

Mulheres representam 60% das inscrições no Enem 2025

Quadrilha cria site e prejudica 35 mil candidatos ao Enem em 2024

Prazo para pagar taxa de inscrição do Enem 2025 termina hoje

Educação

Revalida divulga resultado de recursos para atendimento especializado

Publicidade

Educação

Escola Irmã Dulce passa por reforma com investimento de R$ 1 milhão

ÚLTIMAS

Evento

Imperdível: dupla Raffa & Serjão promete animar o Bar Dom Josimo na ExpoAqui

Apresentação será durante uma Feijoada especial no feriado de 15 de agosto, aniversário de Aquidauana

Educação

Jardim promove palestra sobre combate à violência contra a mulher

Iniciativa da Polícia Civil reuniu servidores municipais para debater prevenção e canais de denúncia

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo