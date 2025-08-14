Inscrições seguem abertas para cursos técnicos do IFMS em Aquidauana

IFMS de Aquidauana / Divulgação

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio da Página do Candidato, disponível na Central de Seleção do IFMS. O prazo segue aberto até o dia 8 de outubro, e o edital com todas as regras do processo também pode ser consultado no mesmo site.

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) continua com inscrições abertas para o Exame de Seleção 2026, que oferece 160 vagas em Aquidauana para os cursos técnicos integrados ao ensino médio. As oportunidades são para as áreas de Edificações e Informática, com turmas nos períodos matutino e vespertino.

Atendimento presencial e taxa de inscrição

Para candidatos que não possuem acesso à internet, o campus do IFMS em Aquidauana disponibiliza computadores com acesso gratuito na Cerel (Central de Relacionamento), durante o horário de funcionamento da unidade.

A taxa de inscrição é de R$ 20, com pagamento via PagTesouro (boleto, Pix ou cartão de crédito) até o dia 9 de outubro.

Isenção da taxa

Podem solicitar isenção da taxa de inscrição estudantes matriculados no 9º ano do ensino fundamental em escolas públicas ou comunitárias conveniadas, incluindo as da educação do campo, bem como os inscritos no CadÚnico. O pedido deve ser feito até o dia 25 de setembro, no momento da inscrição, com o envio da documentação exigida no edital.

Caso o pedido de isenção seja negado, o candidato poderá efetuar o pagamento da taxa até a data-limite para garantir participação na prova.

Como será a seleção

O processo seletivo será feito por meio de uma prova objetiva com 30 questões de múltipla escolha nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. O exame será aplicado no dia 26 de outubro, no próprio município de Aquidauana.

O conteúdo programático está disponível no edital, e provas anteriores podem ser consultadas no hotsite oficial do Exame de Seleção 2026.

Requisitos

Podem participar estudantes que irão concluir o 9º ano do ensino fundamental até janeiro de 2026 e que possuam CPF próprio.

Metade das vagas é reservada para quem cursou o ensino fundamental integralmente em escola pública. Também há cotas para baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Em todo o estado, o IFMS oferta 1.840 vagas distribuídas em dez municípios. Ao todo, são 11 cursos técnicos integrados ao ensino médio, com duração de três anos e início das aulas previsto para o primeiro semestre de 2026.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: processoseletivo@ifms.edu.br.

