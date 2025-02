Jornada Formativa reúne educadores da Rede Estadual de Ensino de MS

SED-MS

A SED (Secretaria de Estado de Educação) deu início nesta semana à Jornada Formativa 2025, que tem como tema central 'A Educação começa no cuidado'. Este evento marca o início do ano letivo para os educadores da REE /MS (Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul) e segue até o dia 14, antecedendo o retorno dos estudantes às aulas, previsto para 17 de fevereiro.

A Jornada Formativa é uma iniciativa que visa promover o aprimoramento contínuo dos profissionais da Educação, focando na integração de conhecimentos e na reflexão sobre práticas pedagógicas. Neste ano, o tema escolhido destaca a importância do cuidado em todas as dimensões do processo educativo, desde a análise de dados até a implementação de estratégias pedagógicas.

Durante o evento, as equipes gestoras e pedagógicas das unidades escolares participam de atividades que incluem palestras, workshops e sessões de planejamento. Essas ações são conduzidas pelas direções e coordenações das escolas, visando alinhar as práticas educacionais às diretrizes estabelecidas pela SED/MS para o ano letivo de 2025.

Além disso, o ano de 2025 é um ano de avaliações externas, como o SAEMS (Sistema de Avaliação da Educação da Rede Pública de Mato Grosso do Sul) e o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica). De acordo com coordenadora da CGFOR (Coordenadoria Geral de Formação Continuada dos Profissionais da Educação da SED) Ernangela Calixto, essa é uma política pública que vai aferir a qualidade da Educação do país como um todo e também será trabalhada durante a formação.

“Nós aqui da SED (Secretaria de Estado de Educação) estamos também com um processo de corresponsabilidade junto com as escolas, junto com os nossos professores e funcionários administrativos, e propor ações e contribuir com estratégias que possam melhorar o desenvolvimento da aprendizagem. E lembrar que o fluxo, a proficiência, os dois são importantes para que o nosso desenvolvimento, a nossa SAEB tenha os melhores resultados, que o Mato Grosso do Sul alcance a sua meta projetada”, afirmou Ernangela.