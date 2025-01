Lançamento de programa estadual reforça papel da ALEMS para o avanço da educação

Na tarde da última quinta-feira (30), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, os deputados estaduais participaram de um evento promovido pelo governo estadual para o lançamento do Programa MS Educação, criado para promover melhorias significativas na infraestrutura e na qualidade do ensino nas escolas públicas do Estado. Durante a cerimônia, foi enfatizado o impacto positivo das emendas parlamentares e das ações contínuas da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), que desempenham papel fundamental na construção de um sistema educacional mais eficiente e acessível.

Participaram da solenidade o presidente Gerson Claro (PP), o 1º secretário Paulo Corrêa (PSDB) e os deputados Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Jamilson Name (PSDB), Londres Machado (PP), Paulo Duarte (PSB), Junior Mochi (MDB), Pedro Kemp (PT), Marcio Fernandes (MDB) e Renato Câmara (MDB). A cerimônia foi conduzida pelo secretário de Educação, Helio Queiroz Daher, que apresentou os investimentos em infraestrutura física, aquisição de mobiliários e equipamentos, ferramentas de modernização, cursos, programas e projetos. “O respeito dos deputados com o que a gente faz não é comum, nenhum projeto de lei deixa de ser discuto com a Secretaria de Educação. Nossas ações foram possíveis graças à articulação entre o Estado e os parlamentares, que, por meio de emendas, contribuiram para o direcionamento de recursos essenciais para a educação”, enfatizou.

O presidente Gerson Claro falou em nome da Assembleia Legislativa. “Em nome de todo cidadão sul-mato-grossense e dos deputados, o nosso agradecimento pelo reconhecimento que o Estado faz à Assembleia, que é a Casa do Povo. Vamos continuar ouvindo e dialogando para construir um ambiente de estabilidade política e econômica, na busca da harmonia e da melhoria nas condições de vida das pessoas e isso passa pela educação. Conhecimento é poder e precisamos preparar a nossa sociedade para a inovação. Para que continuemos no caminho da inclusão, da responsabilidade social e da sustentabilidade ambiental, temos que oferecer aos nossos meninos e meninas um ensino de qualidade e uma escola segura“, disse.

