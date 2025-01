Lista de designação de alunos novos da Rede Estadual de Ensino sai dia 12

Ricardo Agra, SED

Terminou quarta-feira (8) a primeira etapa de pré-matrículas da REE (Rede Estadual de Ensino). O período foi destinado àqueles que desejavam garantir a vaga em uma das 348 unidades escolares da Rede para o Ano Letivo de 2025.

A próxima etapa é confirmar a designação dos estudantes, ou seja, verificar em qual unidade escolar o aluno estará em 2025. A lista, com os nomes dos estudantes e unidades escolares, estará disponível no site da Matrícula Digital no dia 12 de janeiro.

A dona de casa Jovenilda Rodrigues Barbosa, compareceu à Central de Matrículas no último dia, acompanhada da neta Maria Vitória Campos de Santana, que terminou o Ensino Fundamental e deseja ingressar na REE. De acordo com a neta, elas nem sabiam que nesta quarta-feira era o último dia, foi a correria do final do ano e as férias que fizeram com que só procurassem a central no dia 8.

“Fomos muito bem atendidas, nos explicaram direitinho o processo”, disse Maria Vitória. “Viemos aqui e não ficou nenhuma dúvida, agora só esperar o dia 12 para saber para qual escola ela vai”, concluiu Jovenilda.

Com o encerramento da 1ª etapa de pré-matrícula, os pais/responsáveis poderão consultar a lista de designação, com os nomes dos estudantes de acordo com as unidades escolares desejadas, no site da Matrícula Digital, que estará disponível no dia 12 de janeiro.

O período para efetivação da matrícula, válido para os estudantes presentes na lista designação, será entre os dias 13 e 17 de janeiro.

Cleonice da Silva Ferreira deixou para o último dia para realizar a pré-matrícula de dois filhos, para o 7º e 8º, os dois tem preferência de estudar na EE Hércules Maymone. “Que bom que deu tudo certo, fui bem atendida e agora preciso aguardar dia 12 para ver a designação deles”, disse Cleonice.

Atendimento

Ao todo, são 210 mil vagas disponíveis em 348 unidades escolares presentes em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, além de 120 extensões.

Entre as novidades deste ano está a ampliação da oferta de vagas para o Ensino em Tempo Integral em todo o Estado. Serão 12 mil novas vagas, com destaque para turmas de Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais – iniciativa já colocada em prática em 2024 e que visa auxiliar as redes municipais na distribuição de vagas para a Educação Infantil.

Ensino em Tempo Integral

Em expansão nos últimos anos, em 2025 a oferta do Ensino em Tempo Integral na REE estará presente em 62% das escolas. Com o aumento no número de vagas, o total de estudantes matriculados nessas turmas poderá chegar à marca de 52 mil.

Calendário

Conforme publicação já disponível no site da SED (Secretaria de Estado de Educação), a volta às aulas para os estudantes da REE será no dia 17 de fevereiro, entretanto, o início do Ano Letivo de 2025 será no dia 07 de fevereiro, com as ações de formação dos profissionais antes do retorno dos estudantes, no período conhecido como Jornada Formativa.