Live anuncia 30 unidades escolares finalistas do Prêmio MS Alfabetiza

Bruno Rezende, Secom

Nesta quarta-feira (3), a partir das 9h, será realizada a live de anúncio das 30 unidades escolares finalistas do Prêmio MS Alfabetiza 2025. A transmissão acontece diretamente do auditório da Fundação Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de MS (Fertel).

O evento online reunirá quatro participantes, sendo um apresentador e três convidados. Entre eles estarão o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, e a presidente da Undime-MS e secretária municipal de Educação de Itaquiraí, Silvia Freire.

A live será uma prévia da grande solenidade que acontece no dia 15 de setembro, às 8h, no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), com a presença do governador Eduardo Riedel, ocasião em que serão reconhecidas as escolas com os melhores resultados no último ciclo do programa.

O MS Alfabetiza, implementado em 2023, tem como objetivo garantir que os estudantes das redes públicas do Estado alcancem as competências de leitura e escrita compatíveis com sua idade e nível de escolarização. A iniciativa premia anualmente 30 escolas públicas como 'Escolas Destaque', pelas melhores performances, e concede apoio financeiro a outras 30, denominadas “Escolas Apoiadas”, que apresentaram os menores índices de aprendizagem e necessitam de suporte adicional.

Nesta quarta-feira, portanto, serão revelados os nomes das escolas que disputarão o reconhecimento de Escola Destaque na edição 2025 do prêmio.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!