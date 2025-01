Mais de 370 mil pessoas têm nota para o Pé-de-Meia Licenciaturas

Programa educacional de incentivo / Divulgação

Ao todo, 371.5 6 0 participantes do Exame Nacional do Ensino Médio 2024 alcançaram um resultado igual ou superior a 650 pontos e, com isso, estão aptos a fazerem parte do Pé-de-Meia Licenciaturas — apoio financeiro que visa fomentar o ingresso, a permanência e a conclusão das licenciaturas por estudantes com alto desempenho noexame. Em Mato Grosso do Sul o número é e 3.796.

Ao todo, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizará 12 mil bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas neste ano. Os interessados já podem se inscrever nesta edição do Sistema de Sele ção Unificada (Sisu) 2025, que conta com a oferta de 68 mil cursos de licenciatura.

Criado para atrair novos docentes, o Pé-de-Meia Licenciaturas faz parte do Programa Mais Professores para o Brasil, lançado pelo governo federal na última terça-feira, 15 de janeiro. Para concorrer à bolsa, o participante deve ter nota igual ou superior a 650 pontos no Enem e se matricular em um curso presencial de licenciatura.

“Nós queremos apoiar o estudante que tem perfil e que queira ser professor para que possa ingressar nas licenciaturas das nossas universidades. Nós vamos ofertar mais de 12 mil bolsas que já vão valer agora para o Sisu. O que for remanescente vai para o Prouni e o que sobrar vai para o Fies”, explicou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Segundo ele, o Pé-de-Meia Licenciaturas tem como foco atrair, estimular e incentivar as pessoas a entrarem na licenciatura e permanecerem. "Também é um estímulo que nós queremos dar para essa etapa. O pagamento será feito pela Cap es [Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior] e nós já queremos depositar a primeira parcela em abril”.

*Com informações do MEC