MEC apoiará 393 cursinhos populares em 2025

Rivena Rosa

“Vamos apoiar 393 cursinhos populares a partir de hoje. Cada turma de 40 alunos receberá R$ 163,2 mil. Essa é uma forma de reconhecer a luta de décadas desses cursinhos, que trabalham pela qualificação da nossa juventude”, declarou Camilo Santana em nota oficial.

Lançada em março de 2025, a CPOP tem como objetivo principal ampliar o acesso de estudantes de baixa renda ao ensino superior, especialmente por meio do Enem. O público-alvo inclui alunos da rede pública com renda per capita de até um salário mínimo (R$ 1.518 em 2025), além de indígenas, pessoas com deficiência, negros e quilombolas.

A seleção do MEC prioriza cursinhos gratuitos que não recebem nenhum tipo de financiamento público ou privado.

Apoio federal

Segundo o edital da CPOP, cada cursinho contemplado pode receber até R$ 163,2 mil, valor que cobre:

Auxílio de R$ 200 mensais para cada estudante participante, durante seis meses (entre 20 e 40 alunos por cursinho);

Recursos para contratação de coordenadores e professores por sete meses;

R$ 6 mil para despesas técnicas e administrativas;

Formação de gestores e docentes, além da distribuição de materiais pedagógicos gratuitos, com foco na preparação para o Enem e vestibulares.

A previsão inicial do governo federal para o programa era de R$ 74,5 milhões em investimentos, valor que deve crescer com a ampliação anunciada.



💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!