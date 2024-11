MEC celebra 94 anos com reabertura do Túnel Histórico

Divulgação

O Túnel Histórico do Ministério da Educação (MEC), que liga o edifício-sede e seus anexos, foi reaberto nesta quinta-feira, 14 de novembro. A reabertura marca os 94 anos do MEC e inicia as comemorações do seu aniversário de 95 anos, que serão completados em 14 de novembro de 2025.

O Túnel passou por reformulações estéticas e conta agora com reedição da exposição que apresenta a história institucional do MEC desde 1930, ano da criação do órgão. A exibição traz textos, imagens, objetos e documentos e propõe uma caminhada para conhecer políticas, legislações e programas educacionais construídos a muitas mãos — as dos agentes públicos, dos movimentos sociais, dos educadores e dos estudantes.

Na exibição, que é permanente e aberta ao público, é possível entrar em contato com os desafios, as conquistas e os avanços implementados no decorrer das últimas dez décadas para atender às reivindicações históricas da sociedade brasileira. Dessa maneira, o MEC reforça o compromisso com a construção de uma sociedade balizada nos princípios da democracia, da justiça social e da equidade.

Os trabalhos para reedição do Túnel foram coordenados pela Subsecretaria de Gestão Administrativa (SGA) e pela Assessoria Especial de Comunicação Social do MEC, com a participação de profissionais da Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).