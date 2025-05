Miranda amplia Salas de Recursos para atender alunos com deficiência na rede municipal

O atendimento ocorre no contraturno escolar / Divulgação

A rede municipal de ensino de Miranda está ampliando o número de Salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE), com o objetivo de garantir apoio pedagógico a estudantes com deficiência, transtornos de desenvolvimento, transtorno do espectro autista (TEA), altas habilidades, superdotação, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e dificuldades de aprendizagem.

O atendimento ocorre no contraturno escolar, ou seja, em horário alternativo às aulas regulares, e visa complementar o processo de ensino-aprendizagem com estratégias individualizadas, promovendo uma educação mais inclusiva.

De acordo com Rosana Toyota, coordenadora do Núcleo Multidisciplinar de Educação Especial Inclusiva (Numeei), as Salas de AEE cumprem papel fundamental na promoção da equidade no ambiente escolar. “O atendimento especializado contribui para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais acessíveis, respeitando as necessidades e os ritmos de cada aluno”, explicou.

Além de Rosana, o núcleo é coordenado pelas professoras Wanessa Queiroz, Lidyane e Telma, que atuam diretamente na articulação com as unidades escolares. Na manhã da última quarta-feira, 21 de maio, elas se reuniram com a equipe responsável pelas Salas de AEE para alinhar diretrizes de trabalho e reforçar o planejamento das ações de inclusão.

Participaram do encontro as professoras responsáveis pelos atendimentos: Sonia Mathias, Maria do Socorro, Maria do Carmo e Keila, que atuam diretamente com os estudantes beneficiados pelo programa.

