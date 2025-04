Divulgado resultado final do programa MS Supera

Felipe Queiroz/UEMS

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou, nesta terça-feira (15), o resultado final do programa MS Supera, iniciativa da Secretaria de Estado da Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) que oferece bolsas para estudantes de baixa renda. Ao todo, 496 candidatos foram aprovados, sendo que 100 foram classificados dentro das vagas disponíveis e já podem assinar o Termo de Concessão do Benefício.



Os demais 396 candidatos passaram a integrar o cadastro de reserva e poderão ser convocados conforme o surgimento de novas vagas.



Entre os novos bolsistas, 39 são indígenas – 36 no Ensino Superior e 3 no Ensino Técnico Profissionalizante – e 61 são não indígenas, sendo 44 no nível superior e 17 no técnico. O programa oferece uma bolsa mensal de R$ 1.518, equivalente a um salário mínimo, com o objetivo de garantir a permanência dos estudantes nas instituições de ensino e combater a evasão escolar, tanto no ensino superior quanto no técnico, em instituições públicas ou privadas.



Critérios de seleção

A seleção seguiu os critérios definidos na Resolução Sead nº 80, de 14 de março de 2025, que estabelece a seguinte ordem de prioridade:



Pessoa indígena;



Menor renda média do núcleo familiar;



Ser mãe solo com filhos menores de 18 anos ou mãe de filhos com deficiência sob sua responsabilidade;



Pessoa com deficiência;



Candidato(a) de maior idade.



Assinatura digital do benefício

Os 100 estudantes contemplados devem assinar o Termo de Concessão do Benefício até a próxima terça-feira (22), por meio do site oficial do programa: www.mssupera.ms.gov.br. O processo é totalmente online e pode ser feito de casa.



Para efetivar a assinatura, o estudante deve:



Acessar a página do Sistema MS Supera / Cadastro do Estudante;



Conferir os dados pessoais no Termo;



Assinar utilizando, preferencialmente, a ferramenta GOV.BR;



Anexar novamente o documento já assinado.



Nos casos de estudantes menores de idade, o termo deverá ser assinado também por um responsável legal.



Como o pagamento será feito via PIX, é fundamental que o número do CPF esteja correto no sistema. Quem não preencher e enviar corretamente o termo será considerado desistente da vaga.



A lista completa dos aprovados está disponível no site oficial da Sead: www.sead.ms.gov.br/programa-ms-supera. O processo seletivo tem validade até 31 de agosto.



Serviço



Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Superintendência de Programas Sociais Estruturantes (Supes):



Endereço: Rua 14 de Julho, 1269 – Centro, Campo Grande/MS



WhatsApp: (67) 3314-4846



Telefones: (67) 3368-9044 / 3368-9045 / 3368-9052



E-mail: mssupera@sead.ms.gov.br

