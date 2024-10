Mato Grosso do Sul passa a ter novos cursos de graduação

Com foco em Bioeconomia, Biotecnologia e Biodiversidade, quatro grandes projetos de Mato Grosso do Sul vão receber R$16,8 milhões de uma parceria para a concessão de bolsas de pós-graduação entre o Governo do Estado, via Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul), e a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

Os recursos são provenientes da Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Parcerias Estratégicas nos Estados IV.

Do investimento total, R$11,8 milhões serão destinados à concessão de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, financiados pela Capes, e R$5 milhões disponibilizados pela Fundect, para o custeio e fortalecimento dos PPGs. Cada um dos quatro projetos financiados pela Fundação receberá R$ 1,2 milhão para a execução de suas atividades.

São eles:

BioDiversa Centro-Oeste: Rede de Pesquisa para o Desenvolvimento Sustentável da Região Centro-Oeste

Coordenação: Amanda Cristina Danaga

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

Sistemas agropecuários de baixo carbono para o Cerrado e Pantanal

Coordenação: Rafael Henrique de Tonissi e Buschinelli de Goes

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)

Desenvolvimento de bioinsumos e bioeconomia com foco na pecuária: controle de infecções e protetores da resposta imune para o estímulo ao ganho de massa e melhoria de proteína animal

Coordenação: Cristiano Marcelo Espinola Carvalho

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB)

Bioeconomia para a bioprospecção, produção de bioprodutos e bioinsumos e serviços ecossistêmicos na região Centro-Oeste

Coordenação: Reinado Farias Paiva de Lucena

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Aprovados pela Capes, os projetos foram apresentados na terça-feira (8), durante o Seminário Marco Zero, realizado na sede da Capes, em Brasília (DF).

O evento reuniu representantes e pesquisadores das Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, que demonstraram suas metodologias, objetivos e impactos esperados com as propostas.

A Fundect foi representada na abertura do evento pelo diretor-presidente e vice-presidente do Confap (Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa), Márcio de Araújo Pereira; o diretor-científico, Nalvo Franco; e a Gerente de Bolsas, Adriana Oliveira Araújo.