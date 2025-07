Mulheres representam 60% das inscrições no Enem 2025

A predominância da faixa etária de 17 anos é esperada / Agência Brasil

A plataforma online permite o acesso aos números gerais dos 4.811.338 inscritos confirmados nesta edição do exame. Em 2025 houve o aumento de 11,63% no número de candidatos em relação ao ano passado e de 20% em relação a 2023.

As mulheres são maioria entre os inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2025, o que corresponde a 60,06%, enquanto os homens representam 39,94%. Os dados constam no Painel Enem 2025, divulgado pelo MEC (Ministério da Educação) e o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), nesta quarta-feira (30)

Raça e cor

Conforme dados da ferramenta relativos à raça e/ou cor dos candidatos – declarada no momento de inscrição – a maioria deles se reconhece como pardos (2.146.184), seguido de brancos (1.903.041) e pretos (603.104).

Outros 67.203 candidatos se consideram amarelos e 37.489 se declararam indígenas.

Mais de 54,3 mil participantes não fizeram a autodeclaração étnico-racial.

Idade

Sobre o perfil etário dos participantes, aqueles na faixa dos 17 anos concentram o maior número de candidatos (1.081.120 inscritos).

Em seguida, figuram os candidatos de 19 anos, com 1.009.166 pessoas.

Na terceira posição, aparece o grupo que tem 16 anos de idade ou menos, com 678.122 inscritos.

Entre 21 e 30 anos, são 315.035 candidatos. Os adultos de 31 a 59 anos somam 305.191 inscritos. Enquanto que os que têm 20 anos chegam a 229.189 inscritos. E por fim, os maiores de 60 anos são 109.779 inscritos.

A predominância da faixa etária de 17 anos é esperada, pois é a idade em que muitos estudantes concluem o ensino médio e buscam acesso ao ensino superior.

Neste ano, além do Enem ser uma porta de entrada para o ensino superior, o exame também pode ser usado para obter a certificação de conclusão do ensino médio para pessoas com 18 anos completos na data da primeira prova de cada edição do exame.

Ensino médio

Do total de 4.811.338 inscritos no Enem 2025, o total de candidatos que já concluíram o ensino médio é de 1.888.636.

Enquanto que 1.811.524 são concluintes do ensino médio neste ano.

Já os estudantes do ensino médio que ainda não concluíram esta etapa de ensino em 2025 somam 1.030.163 estudantes que farão o Enem para testar seus conhecimentos, conhecidos como treineiros.

Outros 80.949 candidatos não cursam nem completaram o ensino médio.

Isentos

Das 4.811.338 inscrições confirmadas, a maioria (3.049.710) foram de candidatos que tiveram direito à gratuidade da taxa de inscrição, por exemplo, os concluintes do ensino médios de escolas públicas. Outros 1.761.628 de candidatos pagaram a taxa de inscrição de R$ 85.

O Inep explica que esses dados do painel Enem 2025 são autodeclaratórios e que as informações disponibilizadas pelo Inep servem como base para a sociedade; organizações da sociedade civil; gestores educacionais; pesquisadores e imprensa, para promover a transparência do exame.

*Com informações da Agência Brasil

