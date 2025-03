NÃ£o Ã© NÃ£o: Cidadania de MS relembra que boas atitudes fazem um bom Carnaval

Orientações do Carnaval / Matheus Carvalho/Gov MS

Boas atitudes fazem um bom Carnaval é a campanha da Secretaria de Estado da Cidadania para relembrar que o não é não. Depois da formação para aplicação do protocolo com bloquinhos de Carnaval de rua da Capital, chegou a vez de multiplicar a informação também aos municípios do interior do Estado.

De uma maneira muito didática e prática, a psicóloga Tatiana Samper traz o conteúdo em uma série de vídeos que mostram como enfrentar e prevenir o assédio.

“Pela lei, existem duas situações previstas que devem ser evitadas e combatidas. A primeira é a importunação sexual, aquela situação em que a pessoa tentou paquerar outra, mas não teve retorno ou a mulher já manifestou que não tem interesse, mas o sujeito continua insistindo. Isso não é apenas uma brincadeira ou uma paquera, é uma violação de direitos e a decisão da mulher deve ser respeitada. Já a segunda situação, são casos de violência que podem causar lesão, dano ou até mesmo morte, e as equipes que trabalham em espaços previstos na lei devem saber como agir nestes casos”, descreve Tatiana.

Para o Carnaval de 2025, a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, junto à Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) de Mato Grosso do Sul, Sindha (Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação do Estado de MS) e ABC (Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de CG) tem ido às ruas conscientizar sobre o combate ao assédio e que o respeito é fundamental durante todo o ano.

A ação envolve distribuição de cartazes e orientações, antecede a formação de profissionais que atuam no ramo de bares e restaurantes, prevista para ser lançada ainda neste primeiro semestre.

O cartaz frisa “boas atitudes fazem um bom Carnaval”, além de trazer telefones e sites de onde pedir ajuda, denunciar e tirar dúvidas.

Subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos Bailosa, explica que a campanha dá visibilidade para todos os tipos de marcadores sociais, enfatizando que diferenças não podem determinar a violação de direitos na folia.

“Boas atitudes fazem um bom Carnaval traz este debate para a folia, de respeito. O enfrentamento e combate a todas as formas de violência passa pela prevenção, e nós vivemos um período com muitos mecanismos de atenção, campanhas como do Ministério Público do Estado, Defensoria, Poder Judiciário, Assembleia Legislativa e até mesmo as próprias intervenções dos blocos, pois durante a folia são ditas mensagens de proteção, de onde e como denunciar. Estamos vendo o engajamento de todos os setores para termos uma festa baseada na paz e no respeito”, finaliza Manuela.

