Nioaque conquista nova creche e amplia oferta de vagas na educação infantil

Divulgação

A Prefeitura de Nioaque comemora uma conquista importante na área da educação infantil: o município foi selecionado para receber a construção de uma nova creche por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal.

Nioaque está entre os quatro únicos municípios de Mato Grosso do Sul contemplados nesta etapa do programa, o que reforça o destaque técnico do projeto apresentado e a efetiva articulação política da gestão municipal.