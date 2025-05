No 73º Fórum Nacional de Reitores, UEMS apresenta estudo sobre rotas de integração

Comunicação UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) recebe, de 21 a 24 de maio, o 73º Fórum Nacional de Reitoras e Reitores da Associação Brasileira de Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem).

Sob o tema 'Governança, Inovação e Responsabilidade nas Universidades Estaduais e Municipais do Brasil' o fórum promove debates estratégicos sobre o fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação com foco no papel das instituições de ensino superior estaduais e municiais para o desenvolvimento do Brasil.

Neste segundo dia, a palestra de abertura abordou tópicos importantes como sobre a necessidade do protagonismo das Universidades com a interiorização das Rotas de Integração Sul-Americana, proferida pelo pesquisador e integrante do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), Luciano Wexell Severo.

Severo contextualizou aos presentes o cenário de iniciativas governamentais para a promoção e consolidação de uma integração regional no continente da América do Sul como parte das soluções para enfrentar os desafios compartilhados regionalmente. Em sua apresentação ele contextualizou o esforço do Governo Federal "para a construção de um mundo pacífico; do fortalecimento da democracia; da promoção do desenvolvimento econômico e social; do combate à pobreza, à fome e a todas as formas de desigualdade e discriminação; da promoção da igualdade de gênero; da gestão ordenada, segura e regular das migrações; do enfrentamento da mudança do clima, inclusive por meio de mecanismos inovadores de financiamento da ação climática".

A presidente da Abruem, Cicília Maia agradeceu a iniciativa reconhecendo se tratar de uma grande oportunidade para que as Universidades estaduais e municipais se defrontam diante de um cenário apoiado pelo Governo Federal.

"Ficamos entusiasmados quando o Brasil segue o rumo de futuro seguindo com planejamento. A Abruem teve recentemente uma Agenda com o vice-presidente Geraldo Alckmin para discutir apoio para as Instituições públicas de ensino superior e penso que esse é o norte e que o nosso país precisa. Agradeço a presença do Luciano Severo, que representou aqui a ministra Simone Tebet. Vocês trazem a nós uma diretriz sólida e ficamos entusiasmados com as políticas de planejamento e com as possibilidades com as quais as instituições podem atender. Nos colocamos à disposição".

Ruberval Maciel apresentou os produtos já elaborados pelo Programa UEMS na Rota, pioneiro e que desde há 8 anos pensou a criação da Rede Unirila (Universidades da Rota de Integração Latino-americana). Foi apresentado um vídeo institucional com as potencialidades do Programa UEMS na coordenado por ele e exemplares de publicações, dentre as quais 'Estudo da Dinâmica dos arranjos produtivos locais do Estado de Mato Grosso do Sul' e 'UNIRILA: Caminhos do conhecimento para o desenvolvimento transnacional sustentável'.

"As potencialidades desse trajeto, estão sendo pensadas pela UEMS num cenário de convergência destas Rotas que visam a integração de diferentes eixos de conhecimento", destacou o docente e pesquisador UEMS.

Mais informações sobre as Rotas

Nos 3 últimos anos, o Governo Federal, sob a gestão de Luis Inácio Lula da Silva, o Ministério de Planejamento e Orçamento (MPO), sob responsabilidade da ministra Simone Tebet, tem promovido uma retomada de um ousado projeto de integração latino-americana. Nesse contexto, iniciativa promoveu uma série de ações como audiências públicas, os Diálogos Sul-Americanos e o fomento de mais de 190 projetos de integração latino-americana, por meio de obras do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC).

Rota 1 - Ilha das Guianas; Rota 2 - Amazônica; Rota 3 - Quadrante Rondon; Rota 4 - Bioceânica de Capricórnio. Esta contempla o Estado de Mato Grosso do Sul e a construção da ponte binacional entre Porto Murtinho/MS e Carmelo Peralta/Paraguai; Rota 5 - Bioceânica do Sul.

Nesse contexto, o Mato Grosso do Sul caminha para ser o maior polo de celulose do mundo, com fábricas em Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo e Inocência. A Rota da Celulose, pelas BR-262 e BR-267, facilitará o escoamento da produção. O cenário tem oportunizado, por meio de protagonismo da UEMS via Programa UEMS na Rota Bioceânica diversas publicações.

Mais informações no endereço https://www.uems.br/pagina/uems-na-rota/Publicacoes/Producoes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!