Nova parcela do Pé-de-meia é paga na quinta-feira

Os concluintes podem sacar o valor / Antônio Cruz/Agência Brasil

O MEC (Ministério da Educação) paga, até quinta-feira, 27, a parcela de R$ 1 mil aos estudantes do ensino regular e da EJA (Educação de Jovens e Adultos) que passaram de ano em 2024. Também são depositados R$ 200 para quem cursou a última série, participou dos dois dias de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e foi aprovado ao fim do ano.

Os primeiros a receber são os que concluíram o ensino médio em 2024, que terão direito às duas parcelas e podem fazer o saque total do valor ou investi-lo na poupança. No dia 25, o depósito foi realizado para quem nasceu de janeiro a junho. Nesta quarta-feira, 26, será para quem nasceu de julho a dezembro. Já no dia 27, serão feitos os depósitos para os alunos do 1º e do 2º ano que passaram de ano. Os alunos que cursaram o 1º ou o 2º ano em 2024 só poderão retirar o valor da poupança após concluírem o ensino médio.

Algumas redes de ensino ainda estão atualizando os dados dos alunos. O prazo para o envio correto dos dados pelas secretarias de educação é de dois meses. Nesses casos, é provável que as parcelas sejam pagas aos estudantes até o final de abril.

Alunosdeescolas que ainda nãoterminaram o ano letivo de 2024 também vão receber o incentivo quandotiveremas aprovações informadas pelas suas redes de ensino. Aqueles que tiveram uma ou maisparcelasbloqueadasno ano passado ainda poderão receberosvaloresnospróximos meses, desde que cumpram os requisitos pedidos. Em caso de dúvidas, o estudante deve procurar a secretaria da escola.

*Com informações do MEC