Pagamento de nova parcela do Pé-de-Meia começa na próxima segunda

Por meio do Pé-de-Meia, o estudante recebe um incentivo mensal de R$ 200, que pode ser sacado em qualquer momento / Divulgação

O pagamento do benefício Pé-de-Meia começará na próxima segunda-feira (30/9), e segue até 7 de outubro. O valor será destinado tanto aos novos estudantes incluídos no programa, que vão receber a segunda parcela, quanto aqueles que já eram beneficiários. A parcela será a primeira para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que cumprem os critérios. Confira o calendário.

O pagamento é feito de acordo com o mês de nascimento do estudante, de forma escalonada. A parcela, no valor de R$ 200, será creditada em conta Poupança Caixa Tem, aberta automaticamente em nome dos estudantes e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem.

Destinado a estudantes do Ensino Médio e EJA, para participar do Pé-de-Meia o aluno deve ser integrante de uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter renda por pessoa de até meio salário mínimo.