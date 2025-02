Pé-de-Meia: alunos recebem orientações sobre como investir

Pé-de-Meia ajuda 2,7 milhões de estudantes em todo o País / Ministério da Educação

Além das parcelas recebidas após a conclusão de todos os anos do ensino médio, os alunos beneficiados pelo programa Pé-de-Meia recebem todos os meses R$ 200 de incentivo pela frequência nas aulas. Para que os estudantes tenham mais informações sobre o que o fazer com esse dinheiro, o MEC (Ministério da Educação) realizará ações para orientar como utilizar e investir os recursos.

Entre as iniciativas, está a parceria com a especialista em gestão financeira e influenciadora Nath Finanças, reconhecida pelo trabalho com educação financeira para pessoas de baixa renda. Essa colaboração, que ocorrerá em uma série de 10 vídeos, é um esforço da pasta para apoiar os jovens brasileiros a se planejarem por meio da educação financeira.

A série mostrará como o planejamento financeiro pode ser um instrumento importante para adolescentes e jovens participantes do programa. Os vídeos também apresentarão conceitos-chave e orientações que poderão ser utilizadas pelos alunos para garantir um futuro financeiro mais estável e saudável.

Confira o primeiro episódio:

*Com informações do MEC.