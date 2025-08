Pé-de-Meia: nascidos em novembro e dezembro recebem 5ª parcela

Antônio Cruz/ Agência Brasil

- nascidos em maio e junho receberam em 30 de julho;

- nascidos em julho e agosto, receberam em 31 de julho;

- nascidos em setembro e outubro receberam 1º de agosto;

- nascidos em novembro e dezembro, em 4 de agosto.



Cerca de 3,3 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício.



Depósitos

A quinta parcela da “poupança do ensino médio” de 2025 está sendo depositada em uma conta poupança do banco público, aberta automaticamente em nome dos estudantes.



O valor pode ser movimentado ou sacado imediatamente, se o participante desejar. Basta acessar o aplicativo Caixa Tem, seo aluno tiver18 anos ou mais.



No caso de menores de 18 anos,seránecessário que o responsável legal autorizeamovimentaçãodaconta no banco. O consentimento poderá serdado no próprio aplicativo ou, se preferir, em uma agência da Caixa.



O participante poderá consultar no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC, o status de pagamentos (rejeitado ou aprovado), as informações escolares e regras do programa.



As informações relativas ao pagamento também podem ser obtidas nos aplicativos Caixa Tem ou Benefícios Sociais.



Pé-de-Meia

O programa do governo federal é voltado a estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). A iniciativa funciona como uma poupança com o objetivo de promover a permanência na escola e a conclusão desta etapa de ensino.



O Pé-de-Meia pretende democratizar o acesso e reduzir adesigualdadesocial entre os jovens do ensino médio, alémdefomentar mais inclusão pela educação, estimulando a mobilidadesocial.



O MEC esclarece que não há necessidade de inscrição para inclusão. Todo aluno que se encaixa nos critérios do programa é inscrito automaticamente.



Saiba aqui quais são os requisitos para ser inserido no programa de incentivos educacionais.

