Planetário leva inovação ao ensino de Geografia no Pantanal

Divulgação

Os estudantes do Ensino Fundamental II da Escola Polo Pantaneiras – Núcleo Escolar Joaquim Alves Ribeiro, localizada na fazenda Taboco, região norte de Aquidauana, viveram uma experiência diferente nesta quarta-feira (3). A aula de Geografia, conduzida pelo professor Almir Santana, contou com o apoio do Novo Planetário Sistema Solar, recurso tecnológico que permite visualizar fenômenos astronômicos de forma prática e interativa.

O encontro teve como tema central os movimentos da Terra, fundamentais para compreender a dinâmica natural do planeta. Foram trabalhados conceitos como rotação, responsável pela sucessão dos dias e noites, e translação, que explica o ciclo anual e a ocorrência das estações do ano. Também foi abordada a inclinação do eixo terrestre, ponto essencial para a variação climática e a diversidade de condições de vida na Terra.

Durante a explicação, um destaque chamou a atenção dos alunos: sem a inclinação do planeta, não haveria mudanças significativas de temperatura entre as estações, e o clima se manteria praticamente uniforme ao longo do ano. A reflexão ajudou a reforçar a conexão entre fenômenos astronômicos e o cotidiano.

O uso do planetário transformou a aula em um momento de aprendizagem envolvente e visual, aproximando os conteúdos científicos da realidade dos estudantes. Mais do que transmitir informações, a metodologia mostrou o papel da Geografia como disciplina que integra ciência, natureza e sociedade, estimulando a curiosidade e o pensamento crítico dos jovens.

O entusiasmo demonstrado ao final da atividade evidenciou o impacto da iniciativa, que alia inovação tecnológica e conhecimento geográfico para enriquecer o processo educativo no coração do Pantanal.

