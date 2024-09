Polícia Militar lança o Proerd em Bodoquena

Lançamento do programa / Divulgação

Na manhã desta quinta-feira, 26 de setembro, a Polícia Militar realizou o lançamento oficial do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) em Bodoquena/MS. O evento contou com a presença da coordenação estadual do Proerd-MS, representada pelo 2º Sargento Ortega e pelo Cabo Tessari, que vieram ao município para dar início às atividades e conduzir a primeira aula do programa.

A cerimônia de abertura teve a participação de diversas autoridades locais, incluindo a secretária municipal de Educação, Valdisa; o comandante da Polícia Militar de Bodoquena, Tenente Denner; e a diretora das escolas envolvidas, Carmem.

Durante o evento, foi enfatizada a importância do Proerd para a formação dos jovens e para o fortalecimento das ações de prevenção às drogas e à violência nas escolas.

O município contará com o instrutor Soldado Maués, que será responsável por ministrar as aulas ao longo do semestre. O programa atenderá 75 crianças do 5º ano, distribuídas entre a Escola Municipal João Batista Pacheco e a Escola Municipal Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo.