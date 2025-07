Prazo para pagar taxa de inscrição do CNU 2 termina hoje

Arte/EBC

O pagamento pode ser feito pela plataforma PagTesouro do Tesouro Nacional, via Pix (com QR Code ou código), cartão de crédito ou boleto bancário emitido na GRU Simples. Também é possível pagar presencialmente em bancos, lotéricas ou agências dos Correios — desde que dentro do horário de atendimento de cada local.

Termina às 23h59 desta segunda-feira (21) o prazo para pagamento da taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2). A taxa, no valor de R$ 70, é obrigatória para candidatos não isentos que disputam cargos de nível médio e superior.

Para emitir o boleto, o candidato deve acessar a Página de Acompanhamento da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), utilizando login com conta Gov.br (níveis bronze, prata ou ouro). Segundo o edital, a inscrição só será validada após a confirmação do pagamento. Quem perder o prazo terá a inscrição automaticamente cancelada.

O CNU 2025, conhecido como “Enem dos Concursos”, oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais, com provas aplicadas em dois dias diferentes: a primeira etapa, com questões objetivas, será realizada no dia 5 de outubro; e a segunda, com prova discursiva, no dia 7 de dezembro, apenas para os aprovados na fase anterior.

As provas ocorrerão em 228 municípios, abrangendo as 27 unidades da Federação, em um raio de até 100 quilômetros da residência dos inscritos, conforme previsão do edital.

Cronograma do CNU 2025:

Pagamento da taxa: até 21 de julho

Prova objetiva: 5 de outubro

Resultado da objetiva e convocação para a discursiva: 12 de novembro

Envio de títulos: 13 a 19 de novembro

Prova discursiva: 7 de dezembro

Procedimento de confirmação de cotas: 30 de novembro a 8 de dezembro

Divulgação da 1ª lista de classificação: 30 de janeiro de 2026

Mais informações estão disponíveis na página oficial do concurso, criada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

