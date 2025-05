Prazo para recurso da prova discursiva do Revalida 2025 termina amanhã

Revalida / Divulgação

Encerra nesta quinta-feira (15) o prazo para que candidatos entrem com recurso referente às notas provisórias da prova discursiva da primeira edição de 2025 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida).

Quem desejar contestar o resultado deve enviar o recurso exclusivamente pelo Sistema Revalida. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) alerta que não serão aceitos recursos fora do sistema ou fora do prazo estabelecido.

Regras para o recurso

Segundo o edital, o recurso deve se restringir à pontuação atribuída a cada item da prova discursiva, conforme o padrão de resposta definitivo divulgado. É proibida qualquer identificação do candidato no texto do recurso, sob pena de desclassificação do pedido.

O resultado final da prova discursiva será divulgado no dia 3 de junho, na Página do Participante, mediante login com a conta Gov.br. As decisões da banca avaliadora trarão justificativas individualizadas sobre a aceitação ou rejeição dos recursos.

Sobre o Revalida 2025/1

A primeira etapa do Revalida 2025 foi aplicada em 23 de março e registrou participação de 93,63% dos 17.778 inscritos. As provas objetiva e discursiva ocorreram em 11 capitais brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

A prova teórica contou com 100 questões de múltipla escolha e perguntas discursivas. As notas provisórias e o padrão de resposta foram divulgados pelo Inep na última sexta-feira (9).

O que é o Revalida

Criado em 2011, o Revalida é aplicado pelo Inep e tem como objetivo avaliar médicos formados no exterior — brasileiros ou estrangeiros — que desejam exercer a profissão no Brasil. A revalidação dos diplomas fica a cargo de universidades públicas que aderem ao programa.

O exame é composto por duas etapas eliminatórias: teórica e prática. A parte prática, voltada para habilidades clínicas, só pode ser realizada por candidatos aprovados na etapa teórica.

A prova prática avalia o desempenho dos candidatos em cenários reais e simulados de atendimento médico, incluindo atenção primária, urgência e emergência, internações e medicina comunitária, conforme diretrizes curriculares e normas profissionais vigentes no Brasil.

