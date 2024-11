Pré-matrículas das escolas estaduais já somam 700 atendimentos presenciais

Central das Matrículas / Divulgação

Aberto desde segunda-feira (11), o período de pré-matrículas para as escolas da REE/MS (Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul) é a etapa necessária para a reserva das vagas para o ano letivo de 2025. A pré-matrícula pode ser realizada de três maneiras: pelo portal www.matriculadigital.ms.gov.br, pelos telefones 0800-647-0028 (fixo) e 3314-1212 (celular), ou de forma presencial na sede da Central de Matrículas (rua Joaquim Murtinho, 2.612, Itanhangá Park).

No primeiro dia, mais de 400 pessoas foram atendidas presencialmente na Central de Matrículas em Campo Grande, como foi o caso da Geovânia Silvéria Coelho, que se dirigiu até o local para garantir uma vaga para a filha que vai ingressar no Ensino Médio em 2025. Já na manhã desta terça (12) foram 700 atendimentos.

"Eu vim cedo já no primeiro dia para garantir a vaga na escola que queremos, fui a primeira a ser atendida e o atendimento foi excelente, tirei todas as minhas dúvidas e volto para casa tranquila", afirma Geovânia.

Ao todo, serão ofertadas 210 mil vagas disponíveis em 348 unidades escolares presentes em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, além de 120 extensões. Hoje, a REE é responsável por atender mais de 190 mil estudantes.

Gabrielly Cestari tentou fazer a pré-matrícula do irmão pela internet, mas não conseguiu avançar no site pois necessitava do código de usuário, a qual ela estava sem. Então, ela decidiu ir até a Central de Matrículas, onde o problema foi resolvido - a SED orienta que, em dificuldade no atendimento online e por telefone, seja procurada a central na Capital ou as escolas no interior.

"Eu não estava conseguindo fazer em casa, porque pedia um código que eu não tinha, vim aqui e fui muito bem atendida, a moça me orientou sobre quais serão os próximos passos, me passou o código e a senha e agora é só aguardar a próxima etapa", ressaltou Gabrielly.

Para 2025 uma das novidades será a ampliação da oferta de vagas para o Ensino em Tempo Integral em todo o Estado, serão 12 mil novas vagas, com destaque para turmas de Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais.

*Com informações da Comunicação SED