Educação profissional tem 41 mil alunos matriculados em MS

Victor Arguelho

Pelas salas de aula do recém-reformado prédio do Centro Estadual de Educação Profissional Profª Evanilde Costa da Silva, em Dourados, alunos concentrados. Mesmo em uma noite fria no inverno douradense e após um longo dia de trabalho, lá estão eles – em sua maioria, mulheres, adultas, investindo tempo e energia em busca de novas oportunidades.

Além de Dourados, a unidade atende ainda aos polos de Glória de Dourados, Jateí e Ponta Porã. Os cursos de qualificação profissional ou educação profissional técnica nível médio são oferecidos em várias áreas como recepcionista, assistente de recursos humanos, inglês, espanhol, cuidador de idosos, gestão de dados, copeiro e alimentação escolar. Tudo sem custo, oferecido pela Secretaria de Estado de Educação.

A oportunidade não é privilégio de Dourados e região: a educação profissional está presente em 100% dos municípios de Mato Grosso do Sul, seja pelas unidades do CEEP – que também funcionam em municípios como Campo Grande, Chapadão do Sul e Naviraí, ou ainda por meio das unidades da Rede Estadual de Ensino.

Em 2025, são 41 mil estudantes matriculados em cursos da educação profissional no Estado. Essa ampliação recorde foi possível graças ao investimento de mais de R$ 100 milhões. Além disso, a Secretaria de Estado de Educação caminha para atingir a meta de 50% dos estudantes de Ensino Médio cursando os itinerários da Educação Profissional - hoje são cerca de 45%. O objetivo estava previsto para 2027, mas deverá ser alcançado ainda em 2025.

Ivonete Brito Lopes é uma delas: com uma longa jornada de trabalho dentro de fora de casa, ela é aluna do curso de Assistente de RH, oferecido pelo programa Pronatec Mulheres Mil. E um detalhe chama a atenção: a dona de casa estuda ao lado da filha, Brenda, de 17 anos, aluna do mesmo curso.

“Sempre corri atrás de estudar e aprender, porque acredito que os pais são espelho para os filhos. Já tinha feito outros cursos aqui, mas com ela é a primeira vez. Estou muito feliz e animada”, contou.

No início, somente a filha conseguiu uma vaga. Como a família mora longe, Ivonete levava Brenda para o curso e aguardava do lado de fora da sala de aula, enquanto fazia crochê. Uma semana depois, surgiu uma vaga e ela finalmente foi matriculada.

“Minha vida nunca foi fácil, mas sempre fiz a minha parte. Gosto de estudar, aprender coisas novas, e estimulo meus filhos a fazerem ao mesmo. Não quero que minha filha dependa de homem: quero que estude e conquiste as coisas por mérito próprio”, afirma, orgulhosa.

Autoestima e inclusão social

Para a diretora do CEEP em Dourados, Alini Lima Nolasco, a oportunidade vai muito além da qualificação e formação de mão-de-obra. É uma questão social. “Nosso público vai desde os 14 até os 50 ou 60 anos, e para muitos esta é oportunidade de socializar novamente. Essa vivência social renova a autoestima e promove uma troca com os mais jovens, já que nossas turmas são bem mistas, com alunos das mais diversas idades”, avalia.

O centro em Dourados foi fundado em 2017 e de lá para cá, já formou mais de 2 mil profissionais. Trabalho que é feito com empenho, dedicação e muito orgulho.

“Temos muito cuidado ao selecionar os professores, para que sejam realmente especialistas em cada área. Hoje em nosso município existem muitas vagas de emprego, e muitas delas não são preenchidas pela falta da qualificação profissional. Nosso trabalho é preparar estes profissionais para que estejam aptos para o que o mercado de trabalho precisa”, acrescenta.

A Cleozimira Bebete é aluna do curso de cuidador de idosos – profissão que descobriu durante a pandemia. É uma das mais ativas do curso, e não perde nenhuma aula. “Estou aprendendo muito mais e trocando experiências com os colegas. Todos nós temos muito a aprender e estou muito feliz em ter essa oportunidade”, afirmou, otimista.

A Crislaine Lescano também soube dos cursos profissionalizantes por terceiros, e tratou logo de se matricular. “Achei muito interessante e como estudante de psicanálise, achei que aprender mais sobre cuidado de idosos me ajudaria nessa nova profissão. Já estou inclusive interessada em outros cursos”, garantiu, ao elogiar a estrutura do centro educacional. “O ensino aqui é muito bom, os professores são muito capacitados então está sendo uma ótima experiência”, completou.

Como se matricular

Os cursos oferecidos pelo CEEP vão desde qualificação, com curta duração – a partir de 160 horas – e cursos técnicos de 900 até 1.200 horas. As pré-matrículas abrem ao longo do ano, para as mais diversas áreas. No caso de Dourados, para acompanhar as oportunidades é preciso ficar de olho nas redes sociais, onde estas vagas são divulgadas.

No Instagram, é só seguir a página @ceepdourados. As matrículas são feitas pelo portal da matrícula digital. Outras informações também podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 99610-5305.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!