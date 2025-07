Prêmio Jovem Cientista recebe inscrições até dia 31

Tema deste ano é "Resposta às Mudanças Climáticas: ciência, tecnologia e inovação como aliadas" / Studio Formaturas/Galois

As inscrições para o Prêmio Jovem Cientista podem ser feitas até as 18h do dia 31 de julho. A 31ª edição do prêmio tem como tema "Resposta às Mudanças Climáticas: Ciência, Tecnologia e Inovação como Aliadas”.

Podem submeter seus projetos de pesquisa alunos do ensino médio, do ensino superior, e pessoas que estejam cursando ou já tenham concluído mestrado ou doutorado. Entre as premiações previstas estão laptops, bolsas do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e valores em dinheiro que vão de R$ 12 mil a R$ 40 mil. As inscrições podem ser feitas no site do prêmio.