Processo seletivo na UFMS é voltado a atletas de alto rendimento

Por meio do Programa Pró-Atleta UFMS 2025, a Universidade oferta vagas em cursos de graduação a atletas de alto rendimento com desempenho reconhecido em competições esportivas nas modalidades dos Jogos Olímpicos, Paraolímpicos ou Universitários Brasileiros em 2022, 2023 e 2024. A candidatura deve ser feita até 13 de fevereiro.

“É uma iniciativa inovadora que busca fortalecer o esporte universitário, valorizando o talento esportivo e integrando-o ao ambiente acadêmico. Ao oferecer essa modalidade de ingresso, a Universidade demonstra seu compromisso em promover o desenvolvimento integral do estudante, aliando excelência esportiva e formação acadêmica de qualidade”, afirma o diretor de Planejamento e Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), Dionísio Leite Filho.

“As inscrições são gratuitas, não tem prova de conhecimento. No entanto, o candidato (atleta de alto rendimento) precisa atender os requisitos do edital no que se refere, principalmente, ao seu currículo de desempenho esportivo, devendo apresentar documentos comprobatórios sobre a sua trajetória nas competições esportivas”, destaca a diretora de Esporte e Lazer da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), Edineia Ribeiro.

Em 2024, a UFMS foi pioneira neste tipo de oferta de vagas. “Foram classificados 16 candidatos, sendo 13 matriculados, predominando o esporte de lutas em suas diferentes modalidades. Para 2025, temos uma expectativa de maior abrangência de divulgação do edital e esperamos preencher todas as vagas ofertadas”, aponta Edineia.

Ainda conforme a diretora, é uma oportunidade para os atletas que estão no ensino médio que, por vezes, não conseguem conciliar os estudos para concluir o ensino básico, frequentar um cursinho preparatório para provas de Enem e vestibulares, treinar e competir. “Devemos reconhecer e valorizar a trajetória desses jovens, que em alguns casos, serão os nossos futuros representantes esportivos nos Jogos Universitários Brasileiros, Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, entre outros megaeventos esportivos. Para a UFMS é interessante recebermos estes atletas que poderão vir de qualquer parte do nosso Brasil. Considerando que a nossa Universidade é inovadora, sustentável e humana, ela possui políticas e programas de esporte universitário e, a cada ano, estamos avançando na qualidade dessas ações em prol do direito ao ensino superior a todos”, informa.

O estudante de Educação Física e atleta de taekwondo Luiz Aquino destaca que cursar o ensino superior pelo mérito de suas conquistas no esporte é gratificante. “O atleta vive uma rotina muito diferente, tem que se dedicar muito para ter as conquistas que almeja no esporte e conciliar com os estudos para poder entrar na faculdade fica muito difícil. Então esse incentivo é muito importante. Só tenho a agradecer a este programa e desejar que continue, para continuar incentivando os atletas e também mais pessoas a praticarem atividades físicas”. No último ano, ele foi campeão pan-americano universitário e campeão da Copa do Mundo por Equipes de taekwondo, representando a Instituição.

Para se inscrever é preciso ter sido premiado na primeira, segunda ou terceira colocação em competições esportivas; ter concluído ou estar em vias de concluir o Ensino Médio até a data prevista para a matrícula na UFMS; e estar de acordo com as modalidades esportivas aceitas. A lista pode ser acessada no edital de inscrição.

“Não houve alteração nas orientações para a inscrição neste edital em relação ao do ano passado. Todavia, reforçamos que o ingresso por meio do Pró-Atleta UFMS 2025 implica no compromisso do estudante participar e representar a Instituição em treinamentos e competições esportivas durante o período letivo em que estiver regularmente matriculado, visando garantir o desenvolvimento do esporte universitário e a representatividade da Instituição em competições de alto rendimento”, lembra a diretora da Proece.

“As expectativas para este ano são bastante promissoras. Esperamos atrair um número ainda maior de talentos esportivos, consolidando a UFMS como referência nacional no estímulo ao esporte universitário”, finaliza o diretor da Prograd.

O resultado preliminar do processo seletivo está previsto para 19 de fevereiro e o final deve ser divulgado no dia 23, quando será publicada também a convocação para matrícula dos selecionados. Mais informações podem ser obtidas no edital completo, disponível na página Ingresso UFMS.