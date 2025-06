Professores e PMs levam cães no Cejar para prevenir uso de drogas 

Estudantes da Escola Cejar receberam informações preventivas sobre uso de drogas / (Foto Divulgação)

A iniciativa foi da Coordenação do Curso Técnico em Serviços Jurídicos e realizada em conjunto com o Canil da Polícia Militar do 7º Batalhão PM de Aquidauana. O projeto começou na hora do intervalo, às 9h30. “Os policiais levaram malas e, em uma delas, colocaram o material de treino e os dois cães que foram, conseguiram, de forma bem rápida, identificar onde estava a substância ilícita dentro da mala”, relata a coordenadora do curso, professora Carla Chimenes Tingo Taques.

Um dos cães farejadores, o Zeque, é da raça Border Collie, e extremamente manso, gosta muito de crianças. Em 15 minutos, os policiais fizeram a demonstração e explicaram aos estudantes da escola participantes da atividade, que os animais não são viciados, mas são treinados no sistema de recompensas.

“O treinamento usa o método de associação positiva, em que um brinquedo que o animal gosta muito, que no caso ali era uma bolinha, é entregue para o animal quando ele acha algum tipo de substância que eles são treinados. E isso surpreendeu os estudantes, porque muitos acreditavam que os animais eram viciados”, esclarece a professora.

Isto elimina a necessidade de vistoria íntima e promove combate eficiente na região, onde a BR-262 é muito utilizado para o tráfico.

Palestra para alunos do Curso Técnico

Depois do intervalo, às 9h45, houve a palestra direcionada à quatro turmas do curso de qualificação profissional em serviços jurídicos. Duas turmas do primeiro ano, primeiro ano C e D, a turma do segundo ano D e a turma do terceiro ano D. “Esse trabalho foi feito como uma medida de conscientização e prevenção à utilização de substâncias entorpecentes”, justifica Carla Taques.

Ela viu a necessidade de implantar a atividade extracurricular, “porque, a cada dia, tem sido recorrente o uso de substâncias que alteram a capacidade psicomotora por crianças, jovens e adultos, e o objetivo da escola é conscientizar, principalmente por estarmos em um curso jurídico, cada uma turma com uma média de 35 estudantes, e mostramos como funciona uma situação de flagrante delito, porque eles têm a disciplina de direito penal e processo penal”.

Alunos do Curso de Técnico em Serviços Jurídicos do Cejaer, receberam palestra sobere prevenção ao uso de drogas (Foto Divulgação)

A professora Carla Taques é advogada criminalista e já atuou em flagrantes, inclusive de tráfico de drogas. “Expliquei para eles a lei de drogas, número 11.343, de 2006, e seus artigos 28 e 33, porque há muita dúvida se a pessoa pode usar ou não no Brasil. Expliquei que não, que não é permitido o uso, o que acontece é que ela não vai cumprir uma pena no regime fechado”.

Esclareceu que o adolescente, maior parte dos estudantes do ensino médio, não comete um crime, mas é enquadrado em ato infracional, análogo a um crime. “Muitos acham que, por serem menores de idade, não vai dar nada.”

A professora explicou que, dependendo da conduta, do ato infracional análogo ao crime que ele praticar, poderá ser tráfico de drogas. O ECA-Estatuto da Criança e do Adolescente, “prevê sanções que vão desde a advertência até a internação em uma UNEI-Unidade Educacional de Internação.

A professora abordou também a questão financeira de uma situação de flagrante, seja no caso de menor ou maior de idade. “O advogado, quando ele é chamado para uma situação de flagrante, ele recebe previamente para ir, e recebe o valor dos horários dele conforme a tabela da OAB-Ordem dos Advogados do Brasil, um valor bem alto, principalmente, para a realidade deles, que são estudantes e a maioria não trabalha”.

Policiais Militares mostraram a atuação de cães farejadores do Canil do 7º BPM de Aquidauana (Foto Divulgação)

O Sargento Furtado, informou aos estudantes que o Canil de Aquidauana possui sete cães. O sargento Furtado, explicou que é feito esse procedimento, que o cachorro encontra realmente a substância entorpecente, que não adianta a pessoa lavar a mão, que o cachorro identifica, mesmo que a pessoa passe um perfume, passe um pó de café, o cachorro ainda sente, porque o faro do cachorro é muito mais aguçado do que o faro humano.

A coordenadora ficou satisfeita com o resultado da atividade. “Foi muito bacana ver a receptividade dos estudantes, porque, às vezes, o estudante não presta tanta atenção na nossa aula, mas enquanto ali o pessoal do canil estava falando sobre a atuação do canil e dos cães em si, os alunos ficaram bem interessados, ficaram em silêncio”, confirma. O cão Zeque despertou sentimento de afeto dos estudantes.

Questionamentos dos estudantes

Na sequência, o Cabo Damasceno iniciou a segunda apresentação com o Zeque, e mostrou para os estudantes como é feito o treinamento com os cães. “O animal prontamente, de forma cirúrgica, identificava a caixa que tinha a substância ilícita e, enquanto não ganhava a bolinha dele, ele não saía de perto da caixa. Gerou até uma cena engraçada, porque ele deitou sobre a caixa e não saía”, detalha a professora.

O interesse dos estudantes foi grande, com perguntas para os policiais, como, por exemplo, quanto tempo demora para o cão ficar pronto, como é feito o treinamento, se tem cachorro que consegue identificar certa substância ou não.