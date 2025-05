Professores participam de formação do MS Alfabetiza em Anastácio

Divulgação

A Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e em parceria com o Governo do Estado e o MEC/CNCA, realizou nesta quarta-feira (14) a Formação Continuada do programa MS Alfabetiza 2025.

Voltada para professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, a formação integra as ações do MS Alfabetiza e da Rede Nacional de Alfabetização (CNCA/RENALFA), com o objetivo de fortalecer o processo de alfabetização na idade certa. A iniciativa segue as diretrizes do Ministério da Educação (MEC) e da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS).

O encontro formativo teve como foco principal a melhoria da qualidade do ensino nos anos iniciais, com ênfase no letramento e na alfabetização. Durante a formação, os educadores participaram de atividades presenciais baseadas em metodologias ativas, além de receberem orientações práticas e teóricas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Outro ponto de destaque foi o incentivo ao uso de avaliações diagnósticas e formativas, ferramenta essencial para o planejamento pedagógico e para o avanço nos índices educacionais do município.

Estiveram presentes na formação a Secretária Municipal de Educação, Vera Terra; o Articulador do Programa, Émerson Bandeira Bastos; a Coordenadora Fernanda Aguilera; os Formadores Tânia Mara Icety, Luciana Cintra e Lana Cláudia Scolhant; o apoio técnico Valdinei Sales; além das técnicas do CRE1 Aquidauana, Tânia Maria Marques e Sônia Alessandra Vicentini.

A formação reafirma o compromisso da Rede Municipal de Ensino de Anastácio com a valorização dos profissionais da educação e com o fortalecimento da aprendizagem dos estudantes desde os primeiros anos escolares.

