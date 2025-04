Programa MS Supera divulga resultado preliminar de candidatos

Os recursos deverão ser devidamente fundamentados / Sead

A Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) divulgou nesta segunda-feira (7) o resultado preliminar do Processo Seletivo 2025 do Programa MS Supera. Com 2.555 inscritos e 355 candidatos habilitados, a publicação consta no site.

O programa MS Supera é um programa do Governo do Estado que paga um salário mínimo (R$ 1.518) a estudantes de baixa renda para estimular a permanência nos cursos universitários e de educação profissional técnica e reduzir a evasão escolar.

Foram considerados inabilitados 2.366 estudantes e 164 acabaram desclassificados. O candidato se sentir prejudicado poderá apresentar recurso na “área do aluno”, de hoje até quinta-feira (10), na aba MS Supera, no site da Sead.

Os recursos deverão ser devidamente fundamentados, de forma clara e objetiva, com no máximo 1.500 caracteres, e instruídos com as razões que justifiquem a revisão pretendida. Eles serão apreciados no período de 11 a 14 de abril.

A divulgação do resultado final está prevista para 15 de abril. O MS Supera oferece 2.200 bolsas de estudo, sendo que 100 estão abertas e as outras 2.100 estão preenchidas. Das vagas disponíveis, 80 são para cursos de graduação presencial ou a distância e 20 são para cursos de educação profissional técnica de nível médio.

Os alunos que atenderem aos critérios e não forem classificados dentro das vagas ficam no cadastro de reserva.

