Programa MS+Eco quer escolas mais sustentáveis em MS

Ricardo Agra, SED

A SED (Secretaria de Estado de Educação) publicou no Diário Oficial Eletrônico nº 11.730, de terça-feira (28/1), a Resolução/SED nº 4.377, que operacionaliza o Programa MS+ECO - Escolas Mais Sustentáveis nas unidades escolares da REE/MS (Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul).

O objetivo do Programa é desenvolver, disseminar, incentivar, fortalecer e reconhecer ações de Educação Ambiental na redução de riscos socioambientais e na garantia do bem estar das escolas e das comunidades, promovendo o protagonismo dos estudantes dentro do âmbito escolar e comunitário de forma contínua, integrada e permanente.

O Programa MS+ECO além de fomentar, também reconhece as práticas de Educação Ambiental desenvolvidas nos eixos: Gestão Escolar; Currículo; Educomunicação Socioambiental e Espaço, com o Selo MS+ECO, expedido pela SED às escolas que atingirem no mínimo 700 pessoas, sem zerar nenhum dos eixos previstos.

Esta ação faz parte do Contrato de Gestão 2024 da Secretaria de Estado de Educação e prevê o lançamento de edições anuais do Programa, trazendo às escolas temas diversificados conforme as tendências da pauta ambiental do estado, como as mudanças climáticas e espaços educadores sustentáveis.

O Programa funcionará por adesão, a abertura das inscrições iniciará no dia 27 de fevereiro, com a publicação do edital em Diário Oficial. Para se inscrever, a direção escolar deverá compor a Comissão Escolar Ambiental (CEA), e cadastrá-la por meio do link: http://www.sistemas.sed.ms.gov.br/PortalSistemas/SeloSustentavelInscricao#/incluir.

A Comissão objetiva democratizar as ações de Educação Ambiental, nos diversos espaços escolares, sejam eles nas salas de aulas, nos planejamentos, nas jornadas formativas e também nos diferentes públicos, seja administrativo, pedagógico ou discente.

“O Programa vem de encontro com um anseio das unidades escolares em desenvolverem as ações de Educação Ambiental, de forma alinhada com o cotidiano escolar. O MS+ECO prevê ações que vão desde a capacitação dos professores, redução de custos com as compras escolares, campanhas ambientais, adequação de espaços físicos e até mesmo o fomento à iniciação científica e inclusão social. É um Programa que compreende a escola em sua integralidade, com seus diferentes públicos e comunidades que atuam”, salienta Douglas Henrique Melo Alencar, gerente da unidade de Educação Ambiental da SED.