Projeto de inclusão digital em Jardim oferece cursos gratuitos de informática

Primeira turma do curso foi voltada para pessoas contempladas pelo Programa Mais Social / Arquivo

O projeto 'IDIS - Inclusão Digital para Inclusão Social', desenvolvido pelo Campus Jardim do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), está promovendo a inclusão digital na região, com cursos gratuitos de informática básica voltados para jovens, idosos e grupos em situação de vulnerabilidade social. Iniciado em junho, o objetivo é capacitar os participantes a utilizarem computadores e recursos tecnológicos de maneira confiante em suas vidas pessoais e profissionais.

O projeto atende não apenas Jardim, mas também cidades vizinhas como Guia Lopes da Laguna e Nioaque, abrangendo um público diversificado, incluindo mulheres em situação de vulnerabilidade, moradores de comunidades indígenas e quilombolas, e detentos.

Os cursos são estruturados em módulos e já foram realizadas duas turmas. A primeira foi direcionada a pessoas cadastradas no Programa Mais Social do Governo do Estado, enquanto a segunda focou em idosos de Jardim e Guia Lopes. Cada módulo consiste em quatro encontros, totalizando 20 horas de aula, com certificação ao final.

A ideia para o projeto surgiu da acadêmica de Licenciatura em Computação Haylla Ohana, que inicialmente planejou um curso sobre letramento digital com foco em ferramentas do Google. No entanto, ao perceber que muitos participantes não sabiam nem ligar um computador, decidiu voltar às bases e focar em aulas de informática básica, abordando desde o manuseio do teclado até o uso do mouse.

O projeto foi aprovado pelo Edital n° 015/2024 da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e é coordenado pelo professor Patrik Bressan. Há planos para oferecer o curso também para detentos em presídios e estudantes do 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio da rede pública em breve.