Projeto 'Um Picadeiro da Alegria leva arte lúdica a crianças de Aquidauana e Anastácio

Professoras usam a arte no método de ensinar / Divulgação

Estudantes do Curso Normal Médio da Escola Estadual CEJAR (Coronel José Alves Ribeiro), em Aquidauana, realizaram no mês de março o projeto "Um Picadeiro da Alegria", uma iniciativa que levou arte, diversão e aprendizado para crianças das cidades de Aquidauana e Anastácio.

O projeto foi desenvolvido no âmbito da disciplina de Estágio Supervisionado, sob a orientação dos professores Luis Felipe Cristaldo Gonçalo e Silvia Kelly Velasques.

Com o objetivo de promover a integração e o desenvolvimento de habilidades por meio da arte, o projeto envolveu alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental de escolas, CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e CEIs (Centros de Educação Infantil) de ambos os municípios. Durante a ação, as crianças participaram de apresentações artísticas que incluíram performances de palhaços, números de mágica e encenações teatrais.

As apresentações encantaram o público, proporcionando momentos de humor, ilusionismo e música, além de trazer mensagens reflexivas que estimularam o pensamento crítico e a criatividade dos pequenos. As atividades, realizadas de forma lúdica, promoveram experiências significativas de socialização e aprendizado.

A coordenadora do Curso Normal Médio, professora Claudina Menacho Ferraz, enfatizou a importância do projeto para o desenvolvimento das crianças. "Foi uma semana muito especial, pois conseguimos unir educação e diversão de uma maneira que permitiu às crianças aprender enquanto se divertiam, superando os desafios de forma criativa e envolvente", afirmou.Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

