Prouni 2025 abre inscrições para o segundo semestre entre 30 de junho

A classificação será feita com base nas notas do Enem / Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O MEC (Ministério da Educação) publicou nesta terça-feira, 24 de junho, o Edital nº 14/2025, que trata do processo seletivo para o segundo semestre do Prouni (Programa Universidade para Todos). As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 30 de junho a 4 de julho, exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Podem se inscrever candidatos que tenham concluído o ensino médio e participado do Enem em 2024 ou 2023, desde que tenham obtido média mínima de 450 pontos nas provas e nota diferente de zero na redação. Candidatos que fizeram o Enem na condição de treineiros não poderão participar.

A primeira chamada será divulgada no dia 7 de julho, e a segunda, no dia 28 do mesmo mês. Para participar da lista de espera, os interessados deverão manifestar interesse nos dias 18 e 19 de agosto. O resultado final da lista será divulgado no dia 22 de agosto.

Para concorrer às bolsas, os candidatos devem atender a pelo menos uma das seguintes condições: ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública; ter estudado como bolsista integral ou parcial em escola privada; ser pessoa com deficiência; ou ser professor da rede pública (neste caso, exclusivamente para cursos de licenciatura e pedagogia, sem exigência de limite de renda).

As bolsas integrais são destinadas a candidatos com renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Já para as bolsas parciais (50%), a renda deve ser de até três salários mínimos por pessoa. O candidato também deverá optar, no momento da inscrição, por concorrer à ampla concorrência ou às vagas reservadas a políticas afirmativas para pessoas com deficiência e autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas.

A classificação será feita com base nas notas do Enem, obedecendo a ordem decrescente de pontuação e conforme a modalidade de concorrência escolhida pelo candidato.

Criado em 2004, o Prouni oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior e é voltado a estudantes sem diploma de nível superior. O programa tem duas edições por ano.

Cronograma

Inscrições: 30 de junho a 4 de julho

Primeira chamada: 7 de julho

Segunda chamada: 28 de julho

Manifestação de interesse na lista de espera: 18 e 19 de agosto

Resultado da lista de espera: 22 de agosto

