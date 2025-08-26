Prouni: prazo para inscrição participar da lista de espera termina nesta terça

O Prouni é uma das principais políticas públicas de acesso ao ensino superior / Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Podem participar candidatos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares ou que foram reprovados por não formação de turma. A divulgação dos pré-selecionados da lista de espera está prevista para o dia 29 de agosto.

Termina nesta terça-feira, 26, o prazo para estudantes interessados em participar da lista de espera do Prouni (Universidade para Todos), referente ao segundo semestre de 2025. A manifestação deve ser feita até as 23h59 (horário de Brasília), exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Próximas etapas

Os estudantes que forem convocados deverão apresentar a documentação exigida à instituição de ensino entre os dias 29 de agosto e 5 de setembro, seja de forma presencial ou eletrônica. As faculdades devem disponibilizar canais adequados para o envio ou recebimento dos documentos e emitir comprovante de entrega, conforme o meio utilizado.

Entre os dias 30 de agosto e 12 de setembro, as instituições deverão registrar a aprovação ou reprovação dos candidatos e emitir, quando aplicável, o termo de concessão da bolsa.

Caso a instituição adote processo próprio de seleção, ela deverá ter informado os candidatos previamente sobre a exigência e os critérios adotados — que, segundo o Edital nº 14/2025, não podem ser mais rigorosos do que os aplicados aos demais alunos. É vedada a cobrança de qualquer taxa para participação na seleção do Prouni.

No segundo semestre de 2025, o Ministério da Educação (MEC) ofertou 211.000 bolsas em instituições privadas de ensino superior em todo o país, sendo 118 mil integrais (100% da mensalidade) e 93 mil parciais (50% da mensalidade), distribuídas em mais de 370 cursos de 887 instituições.

Entre os cursos com maior número de bolsas ofertadas estão:

Administração: 13.774 bolsas (9.275 integrais e 4.499 parciais)

Direito: 13.152 bolsas (4.277 integrais e 8.875 parciais)

Pedagogia: 11.339 bolsas (8.465 integrais e 2.874 parciais)

Educação Física: 8.939 bolsas (6.063 integrais e 2.876 parciais)

Medicina: 1.159 bolsas (988 integrais e 171 parciais)

O Prouni é uma das principais políticas públicas de acesso ao ensino superior para estudantes de baixa renda, e exige, entre outros critérios, ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral na rede privada.

