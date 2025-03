Quero Ser UFMS 2025 abre inscriÃ§Ãµes para cursos presenciais e EAD

Cidade Universitária da UFMS em Campo Grande / Divulgação UFMS

O processo seletivo Quero Ser UFMS 2025 segue com inscrições abertas até o dia 12 para ingresso em 72 cursos de graduação presenciais e a distância ofertados em todos os câmpus da UFMS.

As inscrições devem ser realizadas na página de Inscrição, com login e senha informados no momento do cadastro no sistema, pelo Passaporte UFMS ou Gov.br. O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 18, permitindo que os candidatos acompanhem sua classificação. A convocação da primeira chamada será realizada até o fim do dia 21 deste mês.

O pró-reitor de Graduação, Cristiano Vieira, explica que este já é um edital tradicional, que completa o processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação ainda neste semestre.

“É um edital muito interessante que oferece a entrada aos cursos de graduação que não tiveram as vagas preenchidas para quem já participou de um processo nos últimos seis anos”, explicou. A pontuação será feita a partir da soma das provas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Códigos, Matemática e Redação. A classificação será em ordem da maior nota para a menor.

Para se inscrever, é necessário ter concluído o ensino médio, além de ter prestado o Exame Nacional do Ensino Médio de 2018 e 2024; realizado o Vestibular UFMS, de 2018 a 2025; ou participado da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) nos triênios 2020-2022, 2021-2023 ou 2022-2024. Os candidatos que fizeram mais de uma edição do Enem poderão escolher o boletim de sua preferência, desde que contemple todas as notas obtidas no respectivo ano escolhido.