Reforma de escola é entregue à população que se emociona com resultado

Thaís Davis

A tarde de quarta-feira (16) foi marcada por celebração e emoção na Escola Estadual Amando de Oliveira, em Campo Grande. A unidade, localizada na Avenida Manoel da Costa Lima, Vila Piratininga, recebeu oficialmente a entrega de sua reforma completa, em cerimônia que contou com a presença do governador em exercício Barbosinha e do secretário de Estado de Educação, Hélio Daher.

Com um investimento superior a R$ 9,4 milhões, a obra promoveu uma ampla reestruturação do prédio escolar, incluindo substituição da cobertura, reforma das esquadrias metálicas, atualização das instalações elétricas, reforma das redes hidrossanitárias e de águas pluviais, além da revitalização da quadra poliesportiva. O projeto priorizou a acessibilidade, segurança e conforto para alunos e profissionais da educação.

Durante a solenidade de entrega da reforma da Escola Estadual Amando de Oliveira, o governador em exercício, Barbosinha, destacou os investimentos do Governo do Estado na área da educação e ressaltou a importância das parcerias com os municípios para o desenvolvimento da infraestrutura escolar em Mato Grosso do Sul.

“O Governo do Estado, com uma gestão municipalista, tem construído grandes parcerias com os 79 municípios”, afirmou. Ele também apontou avanços no preparo dos estudantes para o mercado de trabalho e a valorização da educação como eixo central da gestão estadual: “Antes, o sul-mato-grossense estudava aqui e buscava trabalho fora. Hoje, o Mato Grosso do Sul é emprego pleno”.

A cerimônia contou ainda com a presença do secretário de Estado de Educação da Paraíba, José Wilson Santiago Filho, além de representantes da área técnica da educação, como Júlio Cezar Ribeiro Viana, gerente de TI da SED/Paraíba, e Valmir Herbert, gerente executivo de Desenvolvimento Escolar.

Atualmente, a Escola Estadual Amando de Oliveira atende 463 estudantes em tempo integral, do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. Com mais de 50 anos de história, a instituição é referência na região e já passou por diversas fases, sempre acompanhando as transformações do sistema educacional.

De acordo com o secretário de Educação, Hélio Daher, a entrega da obra marca não apenas uma nova fase estrutural para a escola, mas também reafirma o compromisso do Governo do Estado com uma educação pública de qualidade, segura e inclusiva.

“O objetivo da reforma é que a escola seja ‘mais acolhedora, mais confortável’ e esteja adequada às ‘novas legislações’, como normas de acessibilidade e segurança”, afirmou o secretário Hélio. Ele destacou que mais de 300 escolas já passaram por esse processo.

Entre as melhorias, ele citou a instalação de piso tátil, rebaixamento de guias para atendimento mais acessível e adaptações em espaços como a secretaria e a cozinha. “A escola contempla a Lei 4.3.3.5, que trata do controle de prevenção a pânico”, explicou, mencionando a presença de extintores, mangueiras, sensores e outros equipamentos necessários para o certificado do Corpo de Bombeiros.

O secretário também comentou sobre a formação de servidores e confirmou que “mais de 50 escolas estão em reforma neste momento”. Ele finalizou dizendo que a meta é concluir “100% das reformas até o final da gestão do governador Eduardo Riedel”, finalizou Hélio.