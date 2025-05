Reforma de escola estadual feita por detentos será inaugurada na Capital

Agepen

Mais um marco para a educação sul-mato-grossense e para a ressocialização de detentos será celebrado no próximo dia 12 de maio, às 10h, com a inauguração da reforma da Escola Estadual Professora Delmira Ramos, localizada na rua dos Recifes, nº 371, no bairro Coophavila II, em Campo Grande. A cerimônia será realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Tribunal de Justiça de MS.

A unidade escolar passou por uma transformação completa dentro do programa “Revitalizando a Educação com Liberdade”, que une a promoção da cidadania à melhoria da infraestrutura da rede pública. Esta é a 16ª escola reformada com a força de trabalho de internos do regime semiaberto, mostrando que é possível aliar dignidade e reintegração social à construção de um futuro melhor para todos.

Com investimento de R$ 650 mil, as obras iniciadas em 5 de dezembro de 2024 contemplaram melhorias essenciais, como reforma do telhado, banheiros, instalação de novos forros, pintura geral, reestruturação hidráulica, elétrica e modernização da cozinha e despensa. A escola, que atende cerca de 300 alunos do 4º ao 9º ano em período integral, também recebeu novo paisagismo, bancos de alvenaria no pátio, cobertura na entrada e adaptação para acessibilidade.

O diferencial do projeto está no protagonismo de 25 internos do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, que atuaram diretamente na execução das obras, desempenhando funções como pedreiros, eletricistas, pintores e serralheiros. Cada reeducando recebe salário pelo trabalho, com 10% revertido à aquisição de materiais para futuras reformas escolares, numa iniciativa que fortalece o ciclo virtuoso da educação com responsabilidade social.

“Nosso objetivo é transformar presos em trabalhadores. Essa iniciativa proporciona não só melhorias estruturais para as escolas, mas também oportunidades concretas de reinserção social”, destacou o juiz Albino Coimbra Neto, titular da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, durante vistoria técnica às obras.

Para o diretor do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, Ricardo Teixeira de Brito, a ação vai além da profissionalização: “Essa é uma oportunidade real de aprendizado em áreas como elétrica, pintura e alvenaria. Estamos contribuindo para que esses homens reconstruam suas vidas com dignidade.”

A diretora da escola, Gigliola Vince, celebrou a transformação da unidade e o impacto direto no ensino: “A estrutura da escola influencia diretamente na qualidade da aprendizagem. Com espaços adequados e confortáveis, nossos alunos ganham muito mais do que paredes renovadas – ganham um ambiente propício ao desenvolvimento.”

A ação é fruto de uma articulação entre a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), o Tribunal de Justiça de MS, por meio da 2ª VEP de Campo Grande, e a Secretaria Estadual de Educação.

