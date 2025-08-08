Acessibilidade

09 de Agosto de 2025 • 00:23

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Revalida divulga resultado de recursos para atendimento especializado

Provas da primeira etapa serão aplicadas em 19 de outubro

Redação

Publicado em 08/08/2025 às 21:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros graduados no exterior que querem exercer a medicina no Brasil. / Divulgação

O resultado da interposição de recurso para atendimento especializado na primeira etapa da segunda edição de 2025 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida) está disponível no Sistema Revalida.

De acordo com o edital do Revalida 2025/2, se a declaração ou o parecer médico que motivou a solicitação foi aceito, o participante terá direito ao tempo adicional de 60 minutos no dia de realização do exame. No caso de reprovação do documento enviado, o candidato poderá recorrer no ato da inscrição, mas não terá o direito ao tempo adicional e à calculadora.

Revalida

O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros graduados no exterior que querem exercer a medicina no Brasil.

O objetivo do exame é garantir que os médicos formados fora do Brasil tenham os conhecimentos, habilidades e competências necessários para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS), no mesmo nível exigido dos médicos formados em faculdades brasileiras.

O Revalida não classifica instituições de educação superior de outros países, mas tem o objetivo de garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país.

*Com informações da Agência Brasil

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Fies 2025: divulgada lista de espera do segundo semestre

Educação

Fies convoca candidatos da lista de espera para o segundo semestre

Educação

Plano Nacional de Educação é debatido em seminário na ALEMS

Eventos na Casa de Leis são abertos ao público

Educação

Pé-de-Meia: nascidos em novembro e dezembro recebem 5ª parcela

Publicidade

Educação

Educação profissional tem 41 mil alunos matriculados em MS

ÚLTIMAS

Serviços

Bradesco encerra atendimento presencial em Bodoquena e Dois Irmãos do Buriti

Reestruturação do banco atinge cidades do MS

Evento

Exposição interativa sobre a água chega a Nioaque dia 13 de agosto

Projeto "Olho D'Água" oferece experiência imersiva com arte e tecnologia para promover educação ambiental gratuita na cidade

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo