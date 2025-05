Saiba como o Enem voltará a certificar a conclusão do ensino médio

Paulo pinto/ agencia

A partir da edição de 2025, o Enem voltará a ser usado para certificar a conclusão do ensino médio e emitir declaração parcial de proficiência, desde que o participante atinja as notas mínimas exigidas em cada área da prova.

Segundo o Inep, responsável pela aplicação do exame, a certificação será possível se o candidato:

Tiver 18 anos completos até o dia da primeira prova;

Alcançar no mínimo 450 pontos em cada área do conhecimento;

Obter pelo menos 500 pontos na redação.

A declaração parcial de proficiência serve para comprovar conhecimento em áreas específicas, mesmo sem o término formal do ensino médio.

Como pedir a certificação

Durante a inscrição do Enem, o participante deve marcar que pretende usar a nota para obter o certificado. A taxa de inscrição (R$ 85) é isenta para quem está no CadÚnico.

As inscrições para o Enem 2025 vão até 6 de junho, às 23h59 (horário de Brasília), pela Página do Participante. As provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro.

Quem emite o certificado

O Inep aplica o exame, mas não emite o certificado. Isso é feito pelas secretarias estaduais de Educação e pelos institutos federais. Após obter as notas mínimas, o candidato deve procurar uma dessas instituições, com os documentos exigidos, para solicitar o certificado ou a declaração parcial.

Retomada da função do Enem

A certificação pelo Enem havia sido encerrada em 2017, sendo substituída pelo Encceja. Com o edital de 2025, o Enem volta a cumprir também essa função.

