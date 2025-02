Secretaria de Educação abre inscrições para curso de Libras

CAS, Arquivo

A SED (Secretaria de Estado de Educação) informa que estão abertas as inscrições para o Curso de Libras, com carga horária de 80 horas, ofertado pelo CAS (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez).

O curso é destinado a todos que desejam aprender a Língua Brasileira de Sinais (Libras) por meio de aulas assíncronas com professores surdos. O conteúdo abrange temas específicos, incluindo teoria, vocabulário, exemplos de utilização dos sinais em contextos sociais e educacionais, além de diversas atividades práticas.

O curso será ofertado em Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, na Plataforma: https://saber.sed.ms.gov.br, na modalidade à distância para as turmas de todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul.

Para realizar a inscrição, o candidato precisa ter ao menos 15 anos de idade, e contar com acesso à internet, como conta Gmail (serviço gratuito de correio eletrônico da Google) ou edutec.sed.ms.gov.br (serviço de correio eletrônico da Google exclusivo para professores e estudantes da REE/MS), para envio dos vídeos da atividade prática. Todas as informações referentes ao curso serão enviadas pelo e-mail cadastrado.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas de até quarta-feira (26), por meio do link: https://forms.gle/9fgPK8S5h2C9gPv88.

O Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez está à disposição para informações adicionais, se necessárias, pelo telefone ou WhatsApp (67) 3314-1275.