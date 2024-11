Secretaria de Educação de Aquidauana realiza reunião de alinhamento escolar

Reunião nesta manhã / Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana (SEMED) iniciou a semana com uma reunião de alinhamento de gestão escolar, reunindo diretores e coordenadores de escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI). O encontro, que aconteceu no auditório da SEMED nesta segunda-feira (04), teve como objetivo discutir o encerramento do ano letivo de 2024 e planejar as atividades para 2025.

A pauta da reunião incluiu temas como avaliações externas, o fechamento do ano letivo, projeções futuras e informes gerais. Na mesa de autoridades estavam presentes o Prefeito Odilon Ribeiro, a secretária de Educação Luzia Cunha e a vereadora eleita Wilsandra Béda, ex-secretária da secretaria. Durante sua fala, o prefeito destacou a dedicação da equipe de educação e enfatizou a importância de continuar avançando na área, mencionando o compromisso do novo prefeito Mauro em ouvir e apoiar a equipe.

A secretária Luzia Cunha também agradeceu ao prefeito Odilon pelo suporte à educação e mencionou a melhoria do índice do IDEB, destacando que o município ocupa a 11ª posição entre os 79 municípios do estado. Luzia ressaltou a importância dos diretores e coordenadores na transformação da educação em Aquidauana e expressou seu reconhecimento pelo trabalho realizado nas comunidades escolares.