SED convoca candidatos de processo seletivo para Assistente de Atividade Educacional

Sede da Secretaria de Educação de MS / Ricardo Agra, SED

A SED (Secretaria de Estado de Educação) e a SAD (Secretaria de Estado de Administração) publicaram, nesta sexta-feira, 28, no Diário Oficial, a convocação candidatos para a apresentação de documentos e a comprovação de requisitos necessários para contratação no cargo de Assistente de Atividades Educacionais. A seleção faz parte de um Processo Seletivo Simplificado para suprir a demanda temporária nas unidades escolares da REE (Rede Estadual de Ensino).

De acordo com o Edital, os candidatos convocados devem comparecer ao local indicado no Anexo I para a entrega dos documentos. A convocação será feita respeitando os critérios de alternância e proporcionalidade, conforme estabelecido pela Lei nº 3.594, de 2008, e pela Resolução SAD nº 146, de 2022, garantindo o preenchimento das vagas destinadas a cotistas negros, indígenas e pessoas com deficiência.

Procedimentos para contratação

A contratação será feita em duas etapas obrigatórias:

1. Pré-cadastro online: O candidato deverá acessar o Portal do Servidor, entre 03 e 04 de março de 2025, para preencher o pré-cadastro e enviar seus documentos digitalizados. O pré-cadastro estará disponível no site www.portaldoservidor.ms.gov.br. O candidato também receberá uma senha de acesso por e-mail para realizar o processo.

2. Apresentação presencial: Após o pré-cadastro, o candidato deve comparecer no local, data e horário indicados no Edital, com os documentos originais, para a conferência e comprovação dos requisitos exigidos.

Os candidatos que não cumprirem com os prazos ou não apresentarem os documentos necessários serão desclassificados. O período de contratação será de até um ano, com possibilidade de prorrogação ou rescisão, conforme a Lei Estadual nº 4.135, de 2011.

O Edital e as informações sobre o processo seletivo podem ser consultados no site da SAD ou pelo telefone (67) 3318-2393.