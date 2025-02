SED reconhece desempenho de alunos de Miranda em competição na Tailândia

Comunidade se mobilizou para realizar sonho de estudantes / Arquivo pessoal

Um grupo de estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental da escola é a prova viva da afirmação acima: sete garotos e garotas mirandenses integram a delegação brasileira que participa em 2025 do ITMC (International Talent Mathematics Contest), realizado neste ano na capital tailandesa, Bangkok. A competição começou hoje (22) e vai até quarta-feira (26)

A classificação dos alunos veio após excelente desempenho na OIMSF (Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras) em 2024, onde a escola estadual foi premiada com a medalha de Menção Honrosa. Esse marco é uma grande vitória para a educação de Miranda e reflete a dedicação e o comprometimento tanto dos estudantes quanto da instituição.

A medalha conquistada na OIMSF colocou a escola, os estudantes e toda a equipe do colégio em evidência no cenário internacional, destacando a qualidade do ensino oferecido pela REE (Rede Estadual de Ensino) de Mato Grosso do Sul e o talento de seus alunos na área de matemática.

Os estudantes classificados para representar a escola e o Brasil são Arthur Rojes Gonçalves Martins, Emanuelli Trindade Moreira, Isabelly Nascimento da Silva, Jhonatan Levino Castro Villalba, Luis Gustavo Santos de Souza, Marcos Antônio Lemos da Costa e Pethrus Rodrigues dos Reis. A professora responsável é Nayara Mônaco e a coordenadora pedagógica pe Erica Peixoto.

O ITMC é uma das mais prestigiadas competições de matemática do mundo, reunindo jovens talentos de diversos países. Para os alunos da Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá, essa é uma oportunidade ímpar de expandir seus horizontes acadêmicos e culturais, além de proporcionar visibilidade para a qualidade da educação pública oferecida no município de Miranda.

*Com informações da Comunicação SED