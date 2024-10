Seleção IFMS 2025: Consulte o gabarito da prova

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O gabarito preliminar do Exame de Seleção 2025, destinado ao ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), foi divulgado para consulta nesta segunda-feira, 21, na Central de Seleção. As respostas das 30 questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais estão disponíveis.

A prova ocorreu no domingo, 20, em todos os dez municípios com campus do IFMS: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O índice de abstenção foi de 18%, com 831 dos 4,7 mil candidatos inscritos não comparecendo. Clique aqui para conferir o gabarito preliminar.

Os interessados em contestar o gabarito preliminar poderão apresentar recursos nesta terça e quarta-feira, 22 e 23. As instruções sobre como realizar essa solicitação estão no item 2 do edital que acompanha o gabarito.

Para o Exame de Seleção 2025, são oferecidas 1.760 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio, com as aulas previstas para iniciar em março de 2025. Metade das vagas é destinada a alunos que completaram o ensino fundamental em escolas públicas, com parte reservada a aqueles com renda per capita inferior a um salário mínimo e a outra parte para estudantes de qualquer faixa de renda. Também há vagas específicas para negros, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Os cursos técnicos integrados disponíveis incluem: Administração, Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia. Nesse formato, os alunos cursam o ensino médio enquanto estudam disciplinas técnicas, permitindo a entrada no mercado de trabalho ou em cursos superiores após a conclusão.

Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações sobre o Exame de Seleção 2025, entre em contato pelo e-mail processoseletivo@ifms.edu.br.