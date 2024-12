Semana será de formaturas em escolas e CMEIs de Aquidauana

Cerimônia proporciona encerramento do ano letivo / Divulgação

A tão aguardada formatura chegou para os alunos das escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Aquidauana. Este é um momento especial para marcar o encerramento do ano letivo e a conclusão de um ciclo na vida escolar das crianças. A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) preparou uma programação cheia de solenidades, que começarão nesta semana.

As formaturas, organizadas pelas equipes das unidades de ensino, irão reunir autoridades, pais, responsáveis e familiares para celebrar as conquistas dos alunos. As cerimônias acontecerão de 3 a 7 de dezembro, conforme o cronograma abaixo:

3 de dezembro: CMEI Andrea Pace

4 de dezembro: CMEI Antônio Sampaio

5 de dezembro: CMEI Ênio Cabral

6 de dezembro: CMEI Bezerra de Menezes; Escola Ada Moreira; Núcleo Escolar Colônia Nova; CMEI Ademir Brites

7 de dezembro*: Escola Ada Moreira (9º ano) e Escola Lutuma Dias

Luzia Cunha, secretária municipal de Educação, comentou sobre a importância desse momento: "Encerramos mais um ano letivo, e nossos alunos merecem ser contemplados com um momento especial! Desejo que tudo corra bem e que eles aproveitem o momento que marca a vida escolar. Estão todos convidados para prestigiarem nossos alunos nas formaturas".

A SEMED também informou que na próxima semana divulgará as datas das formaturas das outras unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.